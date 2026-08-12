Un golfista de Ohio capturó con su celular algo sorprendente.

Chris Schiavone se encontraba en un campo de golf de Cincinnati con varios amigos cuando el carrito de golf de estos quedó atascado en el lodo, en medio de un aguacero.

El hombre, que se guarecía de la lluvia bajo un árbol, sacó su celular y comenzó a grabar a sus amigos intentando resolver el problema en pleno aguacero, cuando ocurrió lo impensable, un rayo alcanzó a Schiavone. En la secuencia, que dura unos 30 segundos, se ve a los amigos de Schiavone al fondo, mientras se escuchan sus carcajadas.

PUBLICIDAD

De pronto se escucha un trueno y lo próximo que se ve es un destello y las chispas de la descarga eléctrica. A renglón seguido, el celular parece caer al suelo mientras aún graba.

Schiavone publicó las imágenes en sus redes sociales con el siguiente mensaje “¡1 en un millón, según dicen! Muy afortunado y bendecido, ¡esto no es broma! Mírenlo hasta el final". A renglón seguid explicó que al momento del incidente no tenía el paraguas en la mano, si no abierto, dentro del bolso de golf cubriendo los palos para que se mantuvieran secos “y yo estaba parado detrás del carrito de golf”.

De inmediato, las imágenes se volvieron virales y le han dado la vuelta al mundo no solo en las redes sociales, sino también a través de distintos medios e informativos que reseñaron el incidente. Aunque no se especifica en que campo de golf ni cuando ocurrió el incidente, Schiavone publicó las imágenes el pasado siete de agosto.

El hombre no abundó en detalles sobre lo ocurrido, pero no aparenta que haya sufrido alguna lesión o herida.