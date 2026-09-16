La Policía de la ciudad de Filadelfia ha conectado la desaparición de cinco mujeres con una extensa investigación que se enfoca en una vivienda, ubicada en el vecindario de Olney, según reportó ABC NEWS.

Al centro de la pesquisa se encuentra el propietario de la casa, Eugene Horsch, de 44 años, y cuya figura atrajo la atención de las autoridades en junio, cuando un guardabosques federal interviniera con él, luego que estacionara su vehículo en una zona no autorizada del Independence Mall, un parque público de unas tres manzanas que incluye edificios históricos y museos en el corazón de esa ciudad.

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Al momento de la intervención, Horsch se encontraba acompañado por una mujer, quien le entregó al guardabosques una identificación con su foto, pero con el nombre de una mujer que había sido reportada desaparecida en el 2023. Blair Tonzelli (el nombre que aparecía en la identificación) y quien fue la primera mujer nombrada al inicio de la pesquisa, tenía 35 años al momento de su desaparición.

La identificación falsificada tenía el nombre de Tonzelli y la foto de la mujer detenida, quien le dijo a los investigadores que Horsch le había suministrado la identificación. Horsch también le entregó una identificación falsa al guardabosques, que lo acreditaba como un agente de la DEA.

El hallazgo de las identificaciones falsas y el nombre de la desaparecida, llevaron a las autoridades a allanar la residencia de Horsch, donde aseguran, hallaron productos químicos, drogas, armas de fuego y un tanque de 55 galones. También han recuperado evidencia balística y han realizado excavaciones en el patio de la vivienda y los alrededores y examinan las tuberías de la casa en busca de más evidencia.

Una televisora local informó que en el lugar se encontraron notas escritas a mano que hacen referencia al asesino en serie, Ted Bundy e información sobre como deshacerse de basura. Fuentes de la televisora revelaron que en la vivienda también se encontró un video en el que alegadamente se ve al padre de Eugene, Raymond Horsch (fallecido ya) estrangulando a una mujer hasta la muerte. Los informantes no revelaron la identidad de la víctima, pero se supo que una de las mujeres desaparecidas, Amy McHale, fue esposa de Raymond Horsch. McHale fue vista por última vez en el 2016 en la residencia de los Horsch. Tenía 44 años.

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Las otras mujeres cuyas desapariciones han sido vinculadas a este caso son:

Gabrielle Amarando- fue reportada desaparecida en el 2012. Tenía 22 años al momento de su desaparición.

Maribel Fresses- fue reportada desparecida en el 2018. Tenía 27 años.

Blair Tonzelli- reportada desaparecida en el 2023. Tenía 35 años.

Nicole Fusaro, reportada desaparecida en el 2018. Tenía 27 años.

La policía reveló el mes pasado que han recuperado imágenes y videos en los que se ve a Fresses y Amarando, aparentemente sin vida. Sus cuerpos no han sido localizados. Eugenen Horsch fue encarcelado y enfrenta acusaciones federales por poseer armas de fuego a pesar de ser un delincuente convicto, y por la posesión de una identificación federal falsa.

La Policía de Filadelfia adelantó que esperan tener novedades sobre este caso en las próximas semanas.