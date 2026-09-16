Los $5,000 que el presidente Donald J. Trump ha prometido entregar a los adultos estadounidenses podrían tener, entre las posibles fuentes de financiamiento, los ingresos del nuevo programa de visas conocido como Trump Gold Card, según planteó el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Según explicó Lutnick en una entrevista con NBC News, el programa establece una contribución de $1 millón para extranjeros que buscan obtener residencia permanente en Estados Unidos. Además, cada cónyuge o hijo soltero menor de 21 años incluido en la solicitud está sujeto a un cargo de procesamiento de $15,000, así como a una contribución adicional de $1 millón por persona.

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El secretario de Comercio señaló que los ingresos que genere el programa podrían utilizarse para financiar parte de los cheques de $5,000 prometidos por Trump.

“(Ese programa) generará el dinero que Donald Trump quiere repartir, no a partir del déficit ni de los contribuyentes”, dijo Lutnick, al responder a las preocupaciones que han surgido sobre el posible impacto de los pagos en el déficit federal.

No obstante, la explicación de Lutnick sobre una posible fuente de financiamiento difiere de lo que Trump ha señalado anteriormente. El presidente ha dicho que los ingresos provenientes de los aranceles podrían utilizarse para financiar los pagos.

No está claro si los ingresos provenientes de los aranceles se utilizarían para cubrir otra parte del costo de la medida, que, según estimados de Axios, podría representar unos $1.3 billones para el Gobierno de Estados Unidos, o si la administración tendría que identificar otras fuentes de financiamiento.

Trump anunció los llamados “cheques de dividendos” durante la primera noche de la convención de medio término del Partido Republicano, celebrada en Dallas, Texas, y ha insistido en que los estadounidenses recibirán el dinero si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de noviembre.

La promesa se mantiene pese a que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, advirtió el domingo que una medida de este tipo requeriría la aprobación del Congreso.

“Los $5,000 van a suceder 100%”, afirmó Trump tras las declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes.

No obstante, aun si se disiparan las dudas sobre cómo se financiarían los pagos, el control de ambas cámaras del Congreso estará en juego en noviembre, con varias contiendas competitivas que podrían poner en riesgo escaños actualmente ocupados por republicanos. En el Senado, entre las carreras que reciben atención están las de Susan Collins, en Maine; Dan Sullivan, en Alaska; y Texas, donde el republicano Ken Paxton se enfrentará al demócrata James Talarico por el escaño que ocupa actualmente el senador John Cornyn, quien perdió la primaria republicana ante Paxton.