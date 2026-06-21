CHICAGO— Según la policía, una oleada de tiroteos en Chicago ha dejado al menos 38 heridos y siete muertos desde el viernes por la noche, lo que ha llevado al presidente Donald Trump a reiterar su petición de una intervención militar en la tercera ciudad más grande del país.

«¿Por qué el gobernador Pritzker no me llama para pedirme ayuda? ¡Podría convertir Chicago en una ciudad segura en UN MES; en UN AÑO, sería una de las más seguras!», afirmó Trump en una publicación en Truth Social el domingo por la mañana.

La oficina del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker —un posible candidato demócrata a la presidencia en 2028 que ha rechazado en repetidas ocasiones los llamamientos de Trump a una intervención militar— no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Bajo el mandato de Trump, se han desplegado tropas de la Guardia Nacional en misiones de lucha contra la delincuencia en ciudades gobernadas por los demócratas, como Nueva Orleans, Washington D. C. y Memphis (Tennessee).

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Aunque los datos del Departamento de Policía de Chicago muestran un ligero repunte en los incidentes con disparos en comparación con el primer semestre del año pasado, las tasas de delitos violentos han descendido en general en la ciudad en los últimos años, en consonancia con las tendencias nacionales.

La información preliminar facilitada por la policía de Chicago indica que se han producido al menos dos docenas de tiroteos desde las 17:00 horas del viernes. Entre las víctimas mortales se encuentran un joven de 21 años al que dispararon en el pecho el domingo, un joven de 18 años al que dispararon en la axila el sábado por la noche y un hombre de 50 años al que dispararon en el pecho el viernes.

Al menos 12 personas que se encontraban entre la multitud en una calle de Chicago resultaron heridas de bala el viernes por la tarde después de que un todoterreno se detuviera y dos personas que iban en su interior comenzaran a disparar, según informó la policía.

Los ocho hombres y las cuatro mujeres del grupo tenían edades comprendidas entre los 17 y los 47 años. Estaban siendo atendidos en cuatro hospitales. La policía informó de que otro hombre presentaba lesiones de gravedad desconocida y se negó a recibir asistencia médica.

El tiroteo tuvo lugar el «Juneteenth», una festividad que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. El viernes por la mañana, el expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama dieron la bienvenida a los primeros visitantes a su centro presidencial, situado en el South Side.

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«Lo que debería haber sido una noche de celebración y reflexión comunitaria con motivo del Juneteenth se vio truncada por un horrible acto de violencia», declaró el alcalde Brandon Johnson en una publicación en X el sábado. «Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus seres queridos».

«La violencia no tiene cabida en nuestra ciudad, y los responsables tendrán que rendir cuentas», afirmó.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.