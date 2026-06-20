Desconocidos desde el interior de una camioneta SUV abrieron fuego contra una multitud de personas en una calle de Chicago, alcanzando al menos a 12 personas, reportó ABC News.

El incidente ocurrió en la noche del viernes en el vecindario South Side. Al menos dos personas viajaban en el vehículo de motor, que se alejó del lugar a toda prisa tras la balacera. La Policía de Chicago indicó que dos de los heridos e encuentran en condición crítica.

Las víctimas, ocho hombres y cuatro mujeres, fluctúan entre las edades de 17 y 47 años. Fueron llevados a al menos cuatro hospitales de la zona. Otra persona que también sufrió heridas de gravedad, rechazó recibir atención médica.

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Al menos 21 personas resultaron heridas de bala en diferentes incidentes reportados desde la noche del viernes en la ciudad. Cuatro de estos fallecieron. Una gran cantidad de personas se han dado cita durante el fin de semana que coincide con la celebración de Juneteenth en Chicago (efeméride en la que se conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos) para asistir a la apertura del Centro Presidencial Obama.

Un gran despliegue policiaco fue movilizado para el evento que se extendería durante el fin de semana y que contó con espectáculos artísticos, además de la asistencia de los expresidentes Bill Clinton, George Bush, Joe Biden y los Obama.