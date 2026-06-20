Un individuo contra el que pesan acusaciones por un fraude de más de $1,200 millones al programa Medicare fue arrestado en Filipinas y extraditado a los Estados Unidos, reportó Fox News.

Herbert Leon Kimble, de 60 años, formaba parte de la nueva lista de “Estafadores Más Buscados” del FBI, publicada por la agencia federal a principios del mes de junio. El hombre llevaba aproximadamente dos años prófugo.

Según las acusaciones en su contra, Kimble operaba un esquema de fraude al sistema de salud que generó más de 1,200 millones de dólares en cargos a Medicare y afectó a miles de beneficiarios, muchos de ellos ancianos. Utilizando centros de llamadas, el fraude se basaba en inducir a los pacientes a adquirir equipos ortopédicos que no eran necesarios, de acuerdo con los médicos.

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Las acusaciones contra Kimble incluyen conspiración para defraudar a los Estados Unidos, fraude al sistema de salud, fraude electrónico, fraude postal, someter reclamaciones falsas y soborno. El convicto se declaró culpable en el 2019 y sería sentenciado en agosto del 2024, pero no compareció a la audiencia, tras lo que se emitió una orden de arresto y se inició una búsqueda internacional.

27 Fotos Estas personas están acusadas de esquemas de fraude que habrían causado pérdidas millonarias.

Kimble es el segundo de la lista de “Estafadores más buscados” arrestado en pocas semanas.

La semana pasada, Said Abdullahi Ereg, de 47 años, y quien era buscado por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero fue arrestado.

“Herbert Leon Kimbel fue detenido en Filipinas y ahora se encuentra de regreso en Estados Unidos, prófugo desde 2024, tras supuestamente orquestar una conspiración de fraude al sistema de salud por valor de 1.200 millones de dólares, dirigida al sistema Medicare —en particular a víctimas de la tercera edad— entre 2014 y 2019″, dijo el director del FBI, Kash Patel, en una publicación en X.

El vicepresidente J. D. Vance, quien lidera un grupo de trabajo para la eliminación del fraude, creado por el presidente Donald Trump, reaccionó al arresto en X. “Nuestro mensaje es simple”, escribió Vance. “Si defraudan al pueblo estadounidense, los encontraremos y los llevaremos ante la justicia. Kimble se aprovechó de los ancianos durante años, costando a los contribuyentes más de mil millones de dólares. La captura de Kimble por parte del FBI es resultado directo de la colaboración del grupo de trabajo con el FBI para crear la lista de los Estafadores Más Buscados”, manifestó.

Vance reveló que la colaboración del gobierno filipino fue crucial para capturar a Kimble, quien por meses logró burlar los esfuerzos de las autoridades estadounidenses en ese país para capturarlo.