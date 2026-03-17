Park City, Utah. Una mujer de Utah fue condenada el lunes por asesinato con agravantes tras envenenar a su marido con fentanilo y autopublicar un libro infantil sobre cómo afrontar el duelo.

Los fiscales dijeron que Kouri Richins introdujo cinco veces la dosis letal del opioide sintético en un cóctel que su marido Eric Richins bebió en marzo de 2022 en su casa a las afueras de la rica ciudad de esquí de Park City. Dijeron que tenía una deuda de 4.5 millones de dólares y creyó falsamente que cuando su marido muriera, heredaría su patrimonio valorado en más de 4 millones de dólares.

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“Ella quería dejar a Eric Richins pero no quería dejar su dinero”, dijo el fiscal del condado de Summit, Brad Bloodworth.

Richins, de 35 años, miró al suelo y respiró hondo mientras el juez leía el veredicto.

También fue condenada por otros delitos graves, entre ellos intento de asesinato por intentar envenenar a su marido semanas antes, el día de San Valentín, con un sándwich con fentanilo que le hizo perder el conocimiento. Los miembros del jurado también declararon a Richins culpable de falsificación y reclamación fraudulenta de prestaciones del seguro tras su muerte.

El jurado deliberó durante algo menos de tres horas. Después, los familiares de ambas partes abandonaron la sala abrazados y llorando.

“Sinceramente, siento que todos estamos en estado de shock. Ha pasado mucho tiempo”, dijo la hermana de Eric Richins, Amy Richins, añadiendo que la familia puede ahora centrarse en honrar a su hermano y apoyar a sus hijos. “Estoy muy contenta de que se haya hecho justicia para mi hermano”.

Los familiares de Kouri Richins abandonaron el tribunal sin hablar con los medios de comunicación.

La sentencia estaba prevista para el 13 de mayo, el día en que su marido habría cumplido 44 años. El cargo de asesinato con agravantes conlleva por sí solo una pena de 25 años a cadena perpetua.

Lo que estaba previsto que fuera un juicio de cinco semanas se interrumpió cuando la acusada renunció a su derecho a declarar, y su equipo jurídico suspendió abruptamente su alegato sin llamar a ningún testigo. Sus abogados se mostraron convencidos de que los fiscales no habían aportado pruebas suficientes en las últimas tres semanas para condenarla por asesinato.

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La acusada Kouri Richins, a la izquierda, acusada de envenenar a su marido en marzo de 2022, escucha los alegatos finales en el Tribunal del Tercer Distrito, el lunes 16 de marzo de 2026, en Park City, Utah.

“Una esposa que se convierte en viuda negra”

La fiscalía sostuvo que Richins, una agente de bienes raíces dedicada a la compra y reventa de casas, estaba profundamente endeudada y planeaba un futuro con otro hombre. Según los fiscales, había abierto numerosas pólizas de seguro de vida a nombre de su esposo sin que él lo supiera, con beneficios que sumaban alrededor de $2 millones.

Richins también enfrenta otros 26 cargos criminales relacionados con dinero en un caso separado que aún no ha llegado a juicio.

Más temprano el lunes, los fiscales mostraron al jurado mensajes de texto entre Richins y Robert Josh Grossman, el hombre con quien presuntamente mantenía una relación, en los que ella fantaseaba con dejar a su esposo, obtener millones en un divorcio y casarse con Grossman.

El historial de búsquedas en internet del teléfono de Richins incluía frases como “cuál es una dosis letal de fentanilo”, “prisiones de lujo para ricos en Estados Unidos” y “si alguien es envenenado, cómo se registra en el certificado de defunción”, según testificó un analista forense digital.

Bloodworth reprodujo para el jurado un fragmento de la llamada al 911 de Richins la noche de la muerte de su esposo. Eso no es “el sonido de una esposa convirtiéndose en viuda”, dijo, citando el alegato inicial de la defensa. “Es el sonido de una esposa convirtiéndose en una viuda negra”.

La abogada defensora Wendy Lewis respondió que la fiscalía “mira los hechos de una manera y ve a una bruja, pero si se observan esos mismos hechos de otra forma, se ve a una viuda”.

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“Danos los detalles que asegurarán que Kouri sea condenado”

La defensa se centró en tratar de desacreditar a la testigo estrella de la acusación, Carmen Lauber, ama de llaves de la familia que afirmó haber vendido a Richins fentanilo en múltiples ocasiones.

Lewis argumentó que Lauber no traficaba con fentanilo y que estaba motivada a mentir para protegerse legalmente. Lauber dijo en las primeras entrevistas que ella nunca trató el opioide sintético, pero más tarde dijo que lo hizo después de que los investigadores le informaron de que Eric Richins murió de una sobredosis de fentanilo, señaló la defensa.

Richins había pedido a Lauber “el material de Michael Jackson”, que según Bloodworth se refiere probablemente a la combinación de drogas que mató al cantante.

“Sabe que lo quiere porque es letal”, argumentó.

El ama de llaves ya estaba en un programa del tribunal de drogas como alternativa al encarcelamiento por otros cargos cuando las autoridades la detuvieron en relación con el caso Richins, dijeron los investigadores. También había violado algunas condiciones del tribunal de drogas.

La defensa mostró un vídeo en el que las fuerzas del orden advertían a Lauber de que podían anular su acuerdo con el tribunal de drogas y de que podría enfrentarse a una larga pena de prisión.

“Danos los detalles que asegurarán que Kouri sea condenado por asesinato”, dice un hombre en el vídeo.

A Lauber se le concedió inmunidad por su cooperación en el caso. Testificó que sentía la necesidad de “dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de mi parte en esto”.

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Un libro infantil se convierte en una herramienta para los fiscales

Poco antes de su detención, en mayo de 2023, Richins autopublicó el libro infantil “Are You with Me?”, sobre cómo afrontar la pérdida de un padre. Lo promocionó en emisoras de radio y televisión locales, a lo que apuntaron los fiscales para argumentar que Richins planeó el asesinato y trató de encubrirlo.

Jeff O’Driscoll, detective del sheriff del condado de Summit y principal investigador del caso, declaró que Richins pagó a una empresa de escritores fantasma para que le escribieran el libro.

O’Driscoll dijo que poco después de la detención de Richins, su madre envió el libro a la oficina del sheriff en un paquete anónimo con una nota en la que decía que ejemplificaba a la “verdadera Kouri, una esposa devota y madre adoradora”.

Los fiscales también mostraron al jurado extractos de una carta encontrada en la celda de Richins que, según dijeron, parecía esbozar el testimonio de su madre y su hermano. En la carta de seis páginas, Richins dio instrucciones a su hermano para decirle a su exabogado que Eric Richins le confió acerca de conseguir fentanilo de México y “se droga todas las noches”.

Los abogados defensores dijeron que la carta contenía una historia ficticia en la que estaba trabajando su cliente. Argumentaron que Eric Richins era adicto a los analgésicos y pidió a su esposa que le procurara opiáceos.

Sin embargo, Richins declaró a la policía la noche de la muerte de su marido que éste no tenía antecedentes de consumo de drogas ilícitas, según las imágenes de las cámaras corporales mostradas ante el tribunal.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.