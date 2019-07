Carmen Yulín arremete contra administración de Rosselló tras arrestos Por Femmy Irizarry Álvarez 07/10/2019 |06:21 p.m.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, confirmó hoy que no hay ningún contrato vigente con la firma BDO y sostuvo que esta mañana instruyó al municipio a sacar un Request for Proposal para la contratación de una empresa que trabaje los estados auditados municipales y que no incluirá a BDO.

Hoy, los federales arrestaron en y fuera de Puerto Rico por cargos de corrupción a la exsecretaria de Educación, Julia Keleher; a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila; al ejecutivo de la empresa de contabilidad BDO, Fernando Scherrer; al subcontratista de BDO, Alberto Velázquez Piño, y otras dos personas, las hermanas Glenda Ponce Mendoza, asesora de Keleher, y su hermana Mayra.

La alcaldesa de San Juan explicó que “Parissi daba servicios al Municipio de auditoría de estados financieros; BDO compra a Parissi. Así entra BDO al Municipio. Luego se hace un RFP y ellos (BDO) compiten y se llevan el contrato. Tuvieron el contrato hasta junio 30 aunque terminaron el trabajo antes y se les pagó en junio 10. Hoy di instrucciones de que se saque un nuevo RFP y que no se incluya BDO para que eso no empañe los estados financieros del Municipio".

Sobre los arrestos, Cruz Soto dijo que "hoy es un día triste que vivirá en la memoria del pueblo de Puerto Rico como un día de vergüenza, como una convocatoria al país a la reflexión y a la acción".

Tras recordar que durante la administración del exgobernador Pedro Rosselló más de 40 personas fueron presas, dijo que hoy, bajo la de Ricardo Rosselló son arrestadas "personas muy cercanas a él, personas que él nombra directamente, personas que él defendió cabalmente contra los rumores y contra las insinuaciones y en medio de las investigaciones que ya se sabían que estaban en curso".

La alcaldesa, al decir que sería faltarle a la verdad el decir que Rosselló se ha enriquecido, advirtió "que el pueblo no puede aceptar ya el 'yo no sabía'" del gobernador quien “hace eco al ‘yo no sabía de Pedro Rosselló, padre’”. La Fortaleza: "Que pague las consecuencias y que las pague caras" Con el gobernador Ricardo Rosselló fuera de Puerto Rico por un viaje familiar, el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, reaccionó a los nuevos arrestos federales que sacuden a la actual administración, pero admitió desconocer la ubicación específica del segundo al mando: el secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín.

Hizo referencia a que se está hablando de las administraciones de padre e hijo y “del mismo esquema en las mismas dos agencias de mayor presupuesto, la salud y la educación”.

"El gobierno de Ricardo Rosselló colapsó. El que tenía dudas hoy tiene pruebas contundentes de que este gobierno colapsó, de que este gobernador no sirve, de que este gobernador no sabe administrar, de que esté gobernador no merece el honor de servirle al país porque no le ha servido al país y ha servido a sus amigos", denunció la alcaldesa.

De otro lado, le advirtió al país que no “está exento” de lo ocurrido porque “votó por Ricardo Rosselló”, aún cuando se le dijo que este era el primer trabajo del ahora gobernador.

“El país tiene que aceptar su responsabilidad en el día de hoy de convocarse así mismo y de pasar de la indignación a la acción. A Ricardo Rossello hay que ajusticiarlo con votos… Si usted está indignado y no está inscrito para votar, inscríbase y salga a votar”, sostuvo. los 10 arrestos federales bajo el gobierno de ricardo rosselló 1/28 cor zoom Julia Keleher, exsecretaria del Departamento de Educación. (Archivo) zoom Su administración estuvo enmarcada en diversas controversias, como su salario de $250,000, el cierre de cientos de escuelas y una reforma educativa que incluye vales educativos e implantar escuelas charter. (Archivo) zoom El 1 de abril de 2019, presentó su renuncia, aludiendo que ya era hora de pasar el batón, pero se quedó como asesora de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. (Archivo) zoom Días después también renunció a ese puesto y se aludió a una "determinación personal". (Archivo) zoom La exfuncionaria fue arrestada en la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. (Archivo) zoom Keleher enfrenta siete cargos: uno de conspiración para cometer fraude electrónico, cinco de fraude electrónico, y uno de conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos. (Archivo) zoom Ángela Ávila, exdirectora ejecutiva de la Administración de Servicios de Salud (ASES). ([email protected]) zoom Cuando todavía era directora de ASES, rechazó las denuncias de que los proveedores de Vital, el plan de salud del Gobierno local, así como sus beneficiarios enfrentaban una crisis. (Archivo) zoom Renunció al cargo el 25 de junio de 2019. ([email protected]) zoom Ávila enfrenta cuatro cargos: uno de conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos y tres de fraude electrónico. (Archivo) zoom Fernando Scherrer, presidente de la firma de contabilidad BDO Puerto Rico. (Archivo) zoom Según su perfil en la página web bdopr.com, Scherrer fue vicepresidente ejecutivo y director financiero en FirstBank Puerto Rico del 2006 al 2009. ([email protected]) zoom Las autoridades federales investigan los contratos que tiene el gobierno con BDO. ([email protected]) zoom Scherrer enfrenta siete cargos: dos de conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos, cuatro de fraude electrónico y uno de conspiración para lavado de dinero. ([email protected]) zoom Alberto Velázquez Piñol, consultor de BDO Puerto Rico. Su figura estaba vinculada al nuevo modelo de reforma de salud del gobierno, Plan Vital. Es buscado en Connecticut. (Archivo) zoom Enfrenta 18 cargos: 2 de conspiración para cometer delito contra EE.UU., 10 de fraude electrónico, 1 de conspiración para lavado de dinero y 5 de participar de transacciones monetarias con propiedad derivada de actividades ilegales específicas. (Archivo) zoom Glenda E. Ponce Mendoza, ayudante especial de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher. ([email protected]) zoom Enfrenta ocho cargos: uno de conspiración para cometer fraude electrónico y siete de fraude electrónico. ([email protected]) zoom Mayra Ponce Mendoza, hermana de Glenda E. Ponce Mendoza. ([email protected]) zoom Enfrenta seis cargos: uno de conspiración para cometer fraude electrónico y cinco de fraude electrónico. (teresa.canino[email protected]) zoom Abel Nazario es un senador por acumulación del Partido Nuevo Progresista y exalcalde de Yauco (Archivo) zoom Fue arrestado por el FBI el pasado 12 de septiembre de 2018. (Archivo) zoom El novoprogresista fue acusado de 39 cargos federales por confección de documentos falsos y fraude electrónico. (Archivo) zoom La radicación se desprende de una investigación realizada en su administración como alcalde por, presuntamente, forzar a 177 empleados municipales a trabajar dos horas diarias sin paga (Archivo) zoom El FBI arrestó el pasado 30 de mayo al director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado, Ángel Figueroa Cruz. (Archivo) zoom Junto a él, también fueron arrestados los asesores legislativos Isoel Sánchez Santiago y Chrystal Robles Báez (Archivo) zoom Según la fiscalía federal, realizaron en el Capitolio un esquema de facturación de servicios profesionales que nunca fueron prestados (Archivo) zoom Los cargos son por fraude electrónico y robo de identidad (Archivo)

De otro lado, mencionó que ahora sí el presidente Donald Trump, gracias a Rosselló, “tiene municiones de sobra para continuar aguantándole el dinero que la familia puertorriqueña necesita”.

En cuanto a los extractos de un chat del gobernador y su equipo de confianza, asunto que salió a relucir en el día de ayer, Cruz Soto -quien dijo desconocer la existencia de esa aplicación- criticó el uso de palabras homofóbicas y el que se critique a periodistas por hacer su trabajo.

“¿Usted sabe el poder que usted cree tiene que tener, el envalentonamiento que usted tiene que tener para hacer eso y pensar que nadie se va a dar cuenta?”, cuestionó la ejecutiva municipal.

Ayer, el secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi, confirmó la veracidad de los extractos del chat en la que Rosselló y su equipo de confianza parecen hacer burlas dirigidas al presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres y al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, así como a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.