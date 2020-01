Ciudadanos no serán procesados por buscar ayuda en almacén de Ponce Por Maribel Hernández Pérez 01/19/2020 |08:25 p.m.

“Ningún puertorriqueño va a ser procesado por buscar una ayuda”.

Así se expresó la gobernadora Wanda Vázquez Garced al reaccionar a la radicación de una querella por escalamiento ante la incursión ayer, sábado, de ciudadanos en un almacén del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres localizado en el sector La Guancha del barrio Playa, en Ponce, la cual fue calificada por varias organizaciones como una “criminalización de acciones ciudadanas”.

“Aquí no va a haber querellas contra nadie, el pueblo de Puerto Rico se indignó como nos indignamos mucho y me indigné yo. La Policía tiene una responsabilidad que la va a ejercer, pero mi petición en este caso fue que aquí no se le van a radicar cargos a nadie ningún puertorriqueño va a ser procesado por buscar una ayuda a la cual pudo haber tenido una necesidad”, sentenció Vázquez Garced.

Sus expresiones surgieron durante una rueda de prensa en la que anunció que les solicitó la renuncia a los secretarios del Departamento de la Familia y de Vivienda, Glorimar Andújar y Fernando Gil Enseñat, respectivamente, ya que no pudieron explicar satisfactoriamente su desempeño ante la crisis que enfrenta el país por los movimientos sísmicos que se sienten en el área suroeste desde el 28 de diciembre del 2019.

Según la querella, radicada por el director de zona de Guayama de Nmead, Paul Fourquet Barnés, los candados de las puertas corredizas de metal del almacén número 11 fueron forzadas para lograr acceso al interior donde estaban los suministros tales como agua embotellada, estufas portátiles de gas, tanques gas propano de 16 onzas, cajas de fórmula de bebe marca Similac y biberones.

Además, de toldos de la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA), catres, sábanas, radios de batería, envases para almacenar agua, toallas húmedas, entre otros artículos.

El valor de la propiedad no fue estimado.