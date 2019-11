Colegio de Abogados hace llamado a la gobernadora a vetar Código Electoral Por Primerahora.com 11/20/2019 |08:07 p.m.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se unió hoy a las varias solicitudes que le hicieran diversos sectores de la sociedad a la gobernadora Wanda Vázquez para que vete el proyecto del nuevo Código Electoral.

La medida fue aprobada anoche sin vistas públicas y con los partidos minoritarios, así como los legisladores independientes, José Vargas Vidot y Manuel Natal, en contra.

“Hacemos un sincero llamado a usted como gobernadora a que, en consideración a la ausencia de vistas públicas en el proceso de aprobación de la ley electoral en el Senado de Puerto Rico, y a las reservas expresadas por los demás partidos políticos que no constituyen la mayoría legislativa, ejerza su facultad constitucional y vete el nuevo Código Electoral. El proyecto de ley debe de ser devuelto a las cámaras legislativas, abierto a la celebración de vistas públicas y a un proceso de alternativas consensuadas”, aseguró el presidente del gremio, Edgardo M. Román Espada.

Las expresiones estuvieron contenidas en una carta enviada por el Colegio a la primera ejecutiva del País.

“El Senado de Puerto Rico no efectuó vistas públicas, por lo que no gozó de la participación necesaria para ser una medida consensuada. Un proceso de vistas públicas hubiera abonado a imprimir credibilidad y transparencia. Las interrogantes sobre la confianza con el método de votación, las dudas sobre la confiabilidad del escrutinio, así como con el depósito electrónico del voto, son asuntos en abierto debate que no deben ser menospreciados, sino más bien atendidos en vistas públicas y entregarse a la búsqueda de consensos políticos”, añadió.

En referencia a esta medida, el liderato legislativo del Partido Nuevo Progresista (PNP) podría solicitarle a Vázquez Garced que convoque una sesión extraordinaria para corregir parte de ella antes de enviarla a La Fortaleza, pues contiene errores.

“La legislación electoral debe de estar fundamentada en varios principios básicos, entre los que destacamos: el consenso de quienes participan del proceso electoral; así como el respeto a la voluntad del soberano, es decir, del pueblo de Puerto Rico. La medida aprobada a toda prisa en la recién culminada sesión legislativa no es el producto de un diálogo de País y ha sido objetada por varios partidos participantes del proceso electoral”, indicó Román Espada.

Entre los cambios aprobados por ambas cámaras, se redefine el término “Partido Estatal de Mayoría”, por lo que el Partido Popular Democrático entiende que el PNP “tendrá control absoluto” de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y el proceso eleccionario.

“Ha llamado la atención de diferentes sectores integrantes de nuestro gremio la abrupta aprobación de la nueva ley que regirá los asuntos referentes al proceso electoral en Puerto Rico. Se trata de una materia fundamental para la vida democrática de un pueblo. La elección de los funcionarios públicos a los diversos puestos en el poder ejecutivo y legislativo afecta la vida de toda la ciudadanía. La confianza pública en el sistema electoral es un atributo indispensable; el gobierno necesita gozar de credibilidad ante sus constituyentes”, sostuvo la asociación de togados.

Asimismo, se hicieron disponibles para buscar un consenso que logre una “mejor legislación posible” para un nuevo Código Electoral.

“El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, como entidad que agrupa a letrados y letradas en nuestro País, históricamente ha manifestado su apego al respeto y defensa de los valores democráticos y los derechos fundamentales del Pueblo, entre los que se encuentran los asuntos electorales. Creemos que el diálogo franco y la negociación con todos los actores políticos generarán un resultado legislativo justo y balanceado en una materia tan central para la confianza pública en nuestras instituciones de gobierno”, dijeron.

La gobernadora dijo hoy en la tarde que no contempla una asamblea extraordinaria.