Gilbertito y Molusco también alzan su voz contra medida sobre libertad religiosa Por Primerahora.com 06/13/2019 |09:50 a.m.

El cantante Gilberto Santa Rosa y el locutor Jorge Pabón "El Molusco" son las figuras públicas que más recientemente se han expresado en contra del proyecto de libertad religiosa presentado por el gobernador Ricardo Rosselló.

Santa Rosa y Pabón se unieron así a un sinnúmero de figuras públicas que se han expresado en contra de la medida, que ayer fueron encabezados por figuras como René Pérez "Residente", India, Ednita Nazario, y Ricky Martin.

Otras personalidades puertorriqueñas como Luis Fonsi, Tommy Torres, Jaime Mayol, Zuleyka Rivera, Ismael Cruz, Dayanara Torres, Modesto Lacén y Joan Smalls, aprobaron ayer las expresiones de rechazo del astro boricua Ricky Martin al proyecto de ley que va rumbo a votación en el Senado de Puerto Rico.

Estas figuras validaron su aprobación con un “like” al mensaje publicado por el cantante en sus redes sociales. De la misma manera lo hicieron varias figuras internacionales, como Pablo Alborán, Miguel Ángel Silvestre, Paulina Rubio, Chenoa, Thalía y Rodner Figueroa.

"Uno mi voz a la de tantos puertorriqueños indignados y por qué no, asombrado por el atentado al respeto y al desarrollo social de mi país por la aprobación del proyecto de Libertad Religiosa por la Cámara de Representantes. Alguien puede explicar como la ley aprobada por "estos" no contradice el principio de nuestra constitución de no discriminar por razones de sexo, raza, religión o política? O sea, que de ahora en adelante sustituiremos este principio por el de discriminar a los ciudadanos por su aspecto!!! Menudo avance señores representantes...", dijo Santa Rosa.

"Soy de la opinión que en mi país la ÚNICA COMUNIDAD que debe existir es la de los PUERTORRIQUEÑOS y los Residentes de PR, misma que en estos momentos tiene unos asuntos urgentes que atender en vez de que estos "representantes" se entretengan haciendo leyes retrógradas que adelantan intereses personales de unos pocos. Trabajemos por una sociedad inclusiva integral y no perpetuemos los errores del pasado que nos hicieron llegar al caos y la desigualdad", aseguró el mandatario.

Mientras, Molusco dijo en sus redes que antes de hablar del tema decidió empaparse de que se trata el proyecto, que según detractores básicamente permite a un funcionario negarse a dar un servicio a un ciudadano por razones religiosas, lo que defensores de derechos humanos describen como legalización del discrimen.





El locutor dijo que esta ley no solo afecta a la comunidad LGBTT, sino que un empleado público podría dejar de dar servicio a una persona porque sea por ejemplo musulmán.

"Logré entender la cab... más grande que quieren hacer en este país. No puedo entender como nosotros en vez de evolucionar estamos echando pa' atrás", dijo Molusco.

Otro que ha reiterado su repudio es el animador Silverio Pérez. "La Cámara charbonierística ha inventado una máquina para retroceder en el tiempo. Esperamos que [email protected]? realice el “back to the future” en el Senado", dijo Pérez en sus redes sociales.