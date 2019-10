Jenniffer González le cuestiona a FEMA luego que la desmintieran Por Agencia EFE 10/08/2019 |03:01 p.m.

La comisionada de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, dijo este martes sentirse "consternada" porque la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) la desmintió por haber dicho que se habían aprobado $46 millones para un centro sanitario en Vieques.

"Estoy consternada con esta información de FEMA, que es contraria a lo que el coordinador federal para la recuperación de FEMA, Alex Amparo, me informó ayer en mi oficina cuando le cuestioné y le di seguimiento a la situación del hospital en Vieques", sostuvo González en un comunicado de prensa.

González se defendió diciendo que el lunes repitió lo que FEMA le dijo, de que "estaban próximos a finalizar los trámites" junto al Municipio de Vieques, el Gobierno local y la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico "para tener una fecha cierta sobre la construcción de este indispensable centro de salud".

"No quisiera pensar que FEMA me haya brindado información a medias para evitar mi continua fiscalización y requerimiento de fondos para Puerto Rico", alegó González.

"Si eso fue así, le exijo al nuevo director de FEMA que deje el juego con las aspiraciones de los viequenses y diga cuándo finalmente se hará la construcción, así como cuándo se dará el desembolso del resto de los fondos federales de los municipios", enfatizó.

González aseguró, además, que "la tolerancia tiene término" y pidió detener "ya del juego de decir una cosa en privado y otra en público".

"El pueblo no confía en FEMA y cosas como estas aceleran el malestar. Esto no puede volver a pasar con ningún otro municipio u obra pendiente de las que aún a dos años del huracán María no han comenzado su reparación", prosiguió.

"Las aspiraciones de Vieques y del resto de los municipios no pueden tener dos expresiones: una en privado y otra en público y, para mí, lo importante son el uso de los fondos que conseguí en el Congreso y que todavía FEMA no ha desembolsado", puntualizó.