Johnny Méndez defiende a la Jefa de la ATM

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny”Méndez salió en defensa hoy de la directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítima (ATM), quien ha estado bajo fuego a raíz del incidente que protagonizó el lunes cuando no pudo salir de Vieques porque un grupo de residentes de la isla municipio impidió la salida de las lanchas para dramatizar el viejo problema que les aqueja con la transportación marítima.

“Mara está haciendo lo que ha podido ante la situación actual de trasporte marítimo. Heredó un caos”, dijo Méndez a preguntas de periodistas en el Capitolio, luego de participar en una actividad en reconocimiento a servidores públicos en el Salón Leopoldo Figueroa. Primera Hora supo que en la actividad, el Presidente de la Cámara felicitó a la jefa de la ATM, mientras esta mañana, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz criticó el desempeño de Pérez y las expresiones de la funcionaria de que los viequenses se pusieran en sus zapatos.

¿Por qué felicitarla cuando el Presidente del Senado la critica?, le preguntó Primera Hora al líder cameral.

“Yo la tengo que felicitar primero porque es mujer y tuvo la valentía de asumir un cargo que ni los mismos hombres han tenido el deseo de resolverlo, así que como mujer yo la tengo que felicitar. Segundo, tengo que felicitarla porque ha dado cara, ella muy bien pudo haber hecho estas vistas en la Isla Grande, cómodamente o enviar a alguien y no ir ella y personalmente ella fue”, sostuvo.

Méndez también dijo que Pérez no provocó el incidente en Vieques y coincidió con la funcionara en que “se le restringió la libertad”. Dijo que ella fue a la Isla Nena a reunirse con el alcalde, Víctor Emeric en busca de una solución para mover las operaciones a Puerto Mosquito y establecer la llamada a ruta corta.

“Hubo una manifestación, pero eso no lo provocó ella, es sencillamente un pueblo que está cansado, lo que yo comparto”, dijo el legislador novoprogresista, quien representa entre sus municipios, a Vieques y a Culebra.

“Los viequenses viven eso por su condición de isla. Es muy diferente que tú puedas montarte en una embarcación y salir, qué a ti, restringirte en un espacio limitado, sin la oportunidad de poder salir. Eso es restricción de una persona”, expresó sobre el incidente del lunes.

Dijo sin embargo, que no se justifica el traslado del piloto de FURA, que se rehusó a transportar a Pérez porque los reglamentos federales le impiden trasportar civiles. “Creo que actuaron desesperadamente, están enviando un mensaje equivocado y hay que cumplir con las leyes federales y es lo que hizo el piloto”, sostuvo el Presidente de la Cámara.

¿Y esa expresión de Pérez de que hay que ponerse en los zapatos de ella?, inquirió este medio.

“Yo creo que hay que ponerse en la posición de los viequenses y culebrenses y eso siempre lo he dicho, en el hemiciclo y en conferencias de prensa de que es muy fácil tomarse decisiones en San Juan sobre asuntos que afectan a las islas municipios y hay que vivir esa experiencia que ellos viven todos los días", comentó.

Sobre el desempeño de la directora ejecutiva de la ATM dijo que la funcionaria “ha estado en conversaciones” con él como legislador y con los alcaldes de las islas municipio. Además, indicó que el pasado administrador de ATM “no hizo el trabajo y ella ha tenido que venir a arreglar lo que el anterior y el anterior no hicieron”.

“Yo siempre manifesté lo mismo que ella manifestó ayer, si no estaban las facilidades listas, ¿cuál era la urgencia de movernos hacia Ceiba? Se hicieron muchas promesas de que en un término de dos, tres meses, aquello iba a estar listo y la realidad es que no fue así, pero también teníamos la situación de que el terminal de Fajardo no se puede usar, aquello está a punto de colapsar y no era justo tampoco para los usuarios estar bajo carpas que era lo que estaba pasando en Fajardo”, sostuvo el Presidente de la Cámara, quien aprovechó para impulsar su propuesta de privatizar el servicio de lanchas.

Dijo que en el viejo terminal de Fajando no había la seguridad ni para los usuarios ni para los empleados. Así que había que hacer algo. “Creo que la falta de atención de los señalamientos que hicimos desde un principio es lo que ha llevado a la Autoridad a esta situación y adicional a eso el hecho de que todas las administraciones han arrastrado los pies a lo que ha sido necesario, la privatización del servicio”, agregó.

“No es deferencia a Mara. Yo he fiscalizado tanto a mi administración como la administración contraria. He buscado los recursos para la ATM, están ahí, he hecho los reclamos de que se le asignen más fondos, pero hay una realidad, la Autoridad todavía sigue cobrando el mismo precio de los años ’70. Los costos de combustible, los costos operacionales, han aumentado y tenemos que mirar que hay que tomar decisiones drásticas con la ATM”, indicó el líder legislativo.