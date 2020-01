Johnny Méndez se queja de los problemas de la AEE tras los sismos

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, afirmó este jueves que no puede decir si está “satisfecho” con la labor que ha realizado el director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, ante el segundo apagón general que afecta a la Isla tras reportarse un terremoto de magnitud 6.4.

“Decirte satisfecho no te lo puedo decir”, respondió Méndez a su llegada a La Fortaleza, donde sostendría una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez, así como con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y los líderes de los alcaldes, el novoprogresista Carlos Molina y el popular José “Joe” Román.

De inmediato, dejó en manos de la primera ejecutiva la opción de despedir a Ortiz del gobierno por no ser claro sobre cuándo llegaría la luz, mentir sobre el funcionamiento de unos megageneradores de energía en Palo Seco y no exponer en primera instancia las malas condiciones en las que quedó Costa Sur tras el terremoto. Comentó que nunca da ese tipo de recomendación.

“Eso son personas de su confianza. Ella (Vázquez) es la que tiene que tomar la acción. Las personas que están bajo mi supervisión, yo sí les pido la renuncia cuando no estoy satisfecho con ellos”, planteó.

Aunque no expresó malestar contra Ortiz, afirmó que, “nosotros, el reclamo que hacemos es que siempre se le diga la verdad y se le hable al pueblo y se le diga lo que hay y cuál es la realidad que tiene las agencias ante ello, si tienen o no tienen los recursos”.

Entretanto, el líder cameral dijo desconocer de qué tratará la reunión a las que les citó la gobernadora. Sin embargo, a su llegada conversó con la prensa sobre los problemas que ha enfrentado la AEE para generar electricidad tras los sismos.

Criticó que el 70% de la generación energética esté en el sur, que tanto la AEE como la Oficina de las Alianzas Públicas Privadas (APP) no hayan logrado implementar la legislación aprobada para establecer microplantas de generación a través de la Isla, así como que Ortiz no haya sido claro sobre los problemas que enfrenta el sistema.

Como primer punto, Méndez manifestó que “nosotros aprobamos una legislación para irnos moviendo hacia un cambio en el modelo energético en Puerto Rico y a la misma vez unos nuevos proyectos que tengan que ver con generación con Alianzas Público Privada y no hemos visto que eso se esté moviendo. Así que esa culpa no solamente es de él (Ortiz), tiene también que ver con las Oficinas de la APP. Pero, yo creo que si nos estuviésemos moviendo en esa dirección estaríamos creando más microgeneradores a través de toda la Isla, no tendríamos la situación que tenemos hoy que el 70% de la producción de energía está en el sur y, ante una situación como esta (los sismos), ya ustedes ven lo que está pasando”.

Sostuvo que conoce de empresas privadas que desean comenzar a generar energía en la Isla, más allá de las plantas privadas de EcoEléctrica y AES. Dijo que lo que hay que hacer es evaluar cuáles son los contratos que más le conviene al país.

Méndez insistió que las críticas al proyecto aprobado por la Legislatura para cambiar el sistema energético no es que la medida sea deficiente e inalcanzable, sino que propicie la privatización.

“La crítica es que se quiera privatizar lo que dicen es un activo del gobierno. Pero, la realidad es que no. Esa legislación ha sido aplaudida y aclamada en otras jurisdicciones. Yo creo que aquí todo ocurre, porque han arrastrado los pies en ese aspecto (de crear las APP)”, puntualizó.

De paso, Méndez no cree que sea necesario interpelar a Ortiz en la Legislatura por todas estas situaciones denunciadas. Comentó que prefiere, en primera instancia, conversar con el directivo de la AEE sobre estos problemas mencionados.