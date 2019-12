Líder cameral dijo que Beatriz Rosselló le ha negado aspiraciones políticas en su familia Por Primerahora.com 12/05/2019 |07:38 a.m.

La vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos, aseguró que hace dos días conversó con Beatriz Rosselló y que ni la exprimera dama ni su esposo Ricardo Rosselló han hablado de aspirar a un puesto electivo en el 2020.

En entrevista con Radio Isla, Ramos dijo que si finalmente alguno de los integrantes de la primera familia decide aspirar a un puesto electivo “derecho tienen”.

“Me comunico con Beatriz constantemente, Ricardo Rosselló ni ella están considerando ningún tipo de aspiración para estas elecciones”, sostuvo Ramos en la radioemisora.

Aseguró que “hace dos días, creo” fue su más reciente comunicación con la exprimera dama, quien realizó la semana pasada su primera visita a la isla.

“Nosotros hablamos y ella tenía conocimiento del rumor que se estaba diciendo en Puerto Rico y me dijo ‘Lourdes mira nosotros no hemos hablado de eso, yo fui a visitar a mi familia en Puerto Rico, a pasar un ratito agradable’ y como uno es figura pública algo pasa, y comenzaron los rumores, pero yo no fui a eso'”, aseguró.

“Yo hable con Beatriz, ella es una mujer seria. No creo que vaya a cambiar”, agregó Ramos, quien se considera “amiga” de la familia Rosselló.

Tras la visita de la exprimera dama, y al trascender que tiene $800,000 en su comité de campaña y que ha habido gastos recientes hasta para una encuesta, surgió un rumor de una aspiración de Beatriz o de Rosselló, quien renunció a la gobernación en agosto en medio de intensas protestas tras la divulgación de un chat que él encabezada con numerosos comentarios que son objeto actualmente de investigación en el Departamento de Justicia.