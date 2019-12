Precandidatos populares a Washington reaccionan al anuncio de Acevedo Vilá Por Primerahora.com 12/10/2019 |10:09 p.m.

Los dos precandidatos a la Comisaría Residente por el Partido Popular Democrático (PPD) expresaron que se mantendrán en carrera luego que el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá anunciara que se uniría a ellos por la silla en Washington.

Acevedo Vilá, quien se desempeñó como comisionado residente de 2001-2005, hizo el anuncio hoy a través de un Facebook Live.

“Mi determinación de ser el próximo Comisionado Residente y de derrotar a la representante de Donald Trump en Puerto Rico sigue incólume. Ahora con más #Power para darme a conocer y enviar mensaje de ideas, cambio y optimismo!!!”, escribió Nadal Power en su cuenta de Twitter.

Mi determinación de ser el próximo Comisionado Residente y de derrotar a la representante de Donald Trump en Puerto Rico sigue incólume. Ahora con más #Power para darme a conocer y enviar mensaje de ideas, cambio y optimismo!!! ???? pic.twitter.com/CkG4l6WtFi — José R. Nadal Power (@nadalpower) December 10, 2019

Por su parte, Albors resaltó en declaraciones escritas a la prensa que la candidatura del exgobernador “no corresponde a las aspiraciones” que ha estado recibiendo de los militantes de la Pava con los que ha conversado por los pasados meses.

“Aníbal Acevedo Vilá ha dicho esta noche que aspira a la comisaría residente, posición desde la cual me propongo transformar la economía de Puerto Rico, con ideas concretas e innovadoras. Las mismas las he venido discutiendo por los últimos meses con el pueblo. De ese encuentro con los populares de todos los rincones de Puerto Rico, me llevo el entendimiento claro y profundo de que una candidatura como la hoy anunciada, no corresponde a las aspiraciones de nuestra gente”, sostuvo.