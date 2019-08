Rolón no informa a Fortaleza sobre muerte de otro confinado

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Eric Rolón, no informó de la muerte de otro confinado en la reunión que sostuvo esta mañana la gobernadora Wanda Vázquez Garced con los jefes de las agencias del componente de seguridad.

A su llegada esta mañana a La Fortaleza, Rolón dijo a preguntas de periodistas que tras la emergencia por el paso cercano del huracán Dorian, “todo estaba estable” en las prisiones del país.

Sin embargo, la Policía informó esta mañana que investiga el hallazgo en que un confinado fue encontrado muerto en la sección 292, del complejo carcelario de Bayamón, con hematomas en el lado derecho del pecho, marcas en el cuello y sangre en la boca.

Esta muerte se suma a otro incidente ocurrido el pasado mes de julio cuando el oficial de custodia, Pedro Joel Rodríguez Mateo, supuestamente fue asesinado a manos de un confinado, en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce y el reo, al que se le ocupó droga, fue encontrado muerto a mediados de agosto en la cárcel de Guayama.

La secretaria de la gobernación, Zoé Laboy Alvarado, quien encabezó la reunión con la gobernadora, dijo por su parte que “ese tema” no se mencionó. “De hecho no sé si el Secretario estaba al tanto porque no lo mencionó, así que no puedo dar información sobre eso”, indicó Laboy a preguntas de periodistas al terminar la reunión cerca del mediodía.

Poco después, Primera Hora le preguntó a Rolón por qué no informó en la reunión con la gobernadora del hallazgo de este otro reo muerto y el funcionario dijo que “lamentablemente en el Departamento ocurren muertes, esto es algo que ocurre año tras año”.

El funcionario reclamó que hay unas estadísticas que “las cuales al presente siguen la misma tendencia” y dijo que “lo importante es que Puerto Rico sepa que este tipo de situación se investiga”.

“Ya se hizo querella en la Policía para que se investigue que sucedió con este confinado, por ahora lo que tenemos es información preliminar. Así van a correr dos investigaciones, la de la Policía y la que se hace de rigor en el Departamento a través de la Oficina de Servicio Correccional”, sostuvo Rolón.

Sobre la situación en las cárceles tras la emergencia climatológica, dijo que mañana reanudan las visitas de familiares a los confinados. “Hoy estamos buscando estabilizar el turno especial que se utilizó para trabajar durante el evento de ayer”, indicó.

Rolón rechazó haber citado por el Negociado Federal de Investigaciones en relación a alegadas irregularidades en una subasta sobre las compras en la comisaría de las prisiones.