Alrededor de $90 millones serían invertidos en la repavimentación de calles y reparaciones de las aceras en San Juan, informó el alcalde capitalino Miguel Romero.

Las obras forman parte de una nueva fase de los proyectos “Tus Calles al Día” y “Tus Aceras al Día”, iniciativas que comenzarán este mes “y que buscan continuar transformando la movilidad urbana y la seguridad peatonal en San Juan”.

“Estamos a punto de comenzar el programa de repavimentación y rehabilitación de aceras más ambicioso en la historia de la Ciudad Capital. Con estas obras garantizaremos que cada comunidad, sin importar su tamaño o localización, cuente con calles seguras y accesibles, aceras inclusivas y espacios que reflejen el progreso de San Juan. Este esfuerzo es acción continua y resultado de una administración que cumple”, expresó Romero en conferencia de prensa.

El pasado cuatrienio, según se informó, con el programa “Tus Calles al Día” se invirtieron alrededor de $107 millones, utilizados en “la reparación y asfaltado de 2,733 calles en 212 sectores y caminos de San Juan durante un periodo de 47 meses”.

Según Romero, este ha sido el esfuerzo de repavimentación más ambicioso en la historia del municipio.

En esta nueva etapa, el programa “Tus Calles al Día 2.0” contará con una inversión total de $40 millones. Las comunidades a impactar incluyen: Cantera, Viejo San Juan, Villa Olímpica, Purple Tree, San Martín y diversas urbanizaciones y caminos en las zonas rurales.

Mientras, el proyecto “Tus Aceras al Día” contará con una inversión de $50 millones para lograr la rehabilitación de 40,000 pies lineales de aceras y unas 1,335 rampas de impedidos.

“Estos proyectos no solo responden al derecho de todos los ciudadanos a tener espacios seguros y accesibles, también fortalecerán la economía local, generarán empleos y fomentarán un entorno urbano sostenible que responde a los retos del cambio climático”, indicó, por su parte, Raúl García, director del Departamento de Operaciones y Ornato.