Ya no hay excusas para activarse y poder votar en las elecciones generales.

Todo está ahora al alcance de un “click”. Es que la tecnología se ha apoderado también de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), por lo que ejercer el derecho al voto está tan cercano como un celular, una tableta o una computadora. Sólo se debe acceder a la aplicación “eRE” o Registro Electrónico de Electores. La misma se encuentra a través de la página cibernética de la institución, ceepur.org.

“Tú puedes acceder a esta aplicación las 24 horas del día, los siete días a la semana desde tu dispositivo, desde la comodidad de tu hogar, de viaje, en la playa, en el cine. No hay una restricción ni de hora ni de lugar en específico para poder acceder a la plataforma y que, pues, el elector pueda estar constantemente viendo cuál es su récord electrónico, cuál es su récord electoral, sin tener que acudir a una de las Juntas (de Inscripción Permanente – JIP) a solicitar la información”, explicó Michelle Haber Crespo, directora de Adiestramiento Electoral de la CEE.

PUBLICIDAD

Sin embargo, estas JIP todavía están accesibles para aquellas personas que prefieran realizar cualquier transacción de forma presencial para poder votar, inscribirse por primera vez, cambiar su dirección o reactivarse. Por lo que, los interesados tienen ya dos opciones para votar, así como para solicitar el voto adelantado o ausente.

Será el próximo 5 de noviembre que los electores están llamados a acudir a las urnas a ejercer su derecho al voto para seleccionar a aquellos políticos que dirigirán las riendas del país durante los años 2025 al 2028. Pero, para poner en función ese privilegio concedido por la Constitución de Puerto Rico, toda persona que para la fecha de la elección haya cumplido o cumpla 18 años debe estar inscrita o activada como un elector bonafide para poder escoger a sus candidatos predilectos.

Para inscribirse, hacer transferencias o reubicaciones de direcciones, así como activarse como elector, si no votó en las pasadas dos elecciones, la persona debe hacer el trámite en la CEE hasta el sábado, 21 de septiembre.

Al hacerlo, el ciudadano contará con una tarjeta electoral, que es la principal herramienta que identifica como votante, explicó Haber Crespo.

Pero, si no la tiene disponible al momento de ejercer su derecho al voto, no tiene que salir corriendo a la JIP a buscarla. Sepa que la CEE ya ha realizado cambios a su favor. Lo importante es que reconozca que está inscrito o activo para poder votar.

“Ahora la CEE ha permitido o ha aceptado en Comisión el poder utilizar otras identificaciones para ejercer el derecho al voto, como es la licencia de conducir, el ID que le da DTOP (Departamento de Transportación y Obras Públicas), puede ser el pasaporte, puede ser la tarjeta del pasaporte y cualquier otra identificación que haya estado aceptada en Comisión o que esté en el Código Electoral del 2020, que es el que tenemos vigente hasta el momento”, detalló la funcionaria.

PUBLICIDAD

Además de haber cumplido los 18 años en o antes de la fecha de las elecciones, para registrarse como elector, la persona debe “ser ciudadano americano; no estar incapacitado judicialmente y ser domiciliado en Puerto Rico”.

A la antigua

Para hacer el trámite, todavía está disponible la opción de acudir de manera presencial a algunas de las JIP, ubicadas en 12 regiones o a las oficinas temporeras que se han abierto en algunos municipios ante la proximidad de las elecciones. El listado de direcciones de las oficinas está disponible en la página cibernética de la CEE.

Para ir a la oficina, si nació en Puerto Rico, sólo debe llevar una identificación con foto y una factura de servicio eléctrico, de agua o telefonía para confirmar su dirección residencial. Esto se debe a que la CEE puede acceder otra información necesaria para corroborar identidad.

Pero, sí nació fuera de Puerto Rico, deberá entregar documentos que confirmen su procedencia, que tiene ciudadanía de los Estados Unidos e información sobre domicilio en la Isla, como son las facturas de servicios.

Para este proceso, podría que tener que hacer fila en la JIP y contestar preguntas de, al menos, tres representantes de los partidos. Sin embargo, se marcharía con la tarjeta electoral impresa y con la ubicación exacta donde le correspondería votar, explicó, por su parte, Brunilda Narváez, subdirectora de Adiestramiento Electoral de la CEE.

“Cuando viene el elector, el oficial de la primera estación va a verificar en el sistema de registro electoral, si la persona está inscrita o no. Le hacen una serie de preguntas a esa persona para constatar que es quien dice ser, además de la identificación que me tiene que presentar. El segundo paso lo busca en la computadora, verifica a través de la entrevista si hay algún tipo de cambios en sus datos y procede a grabar los cambios que existan en ese récord electoral. Luego, entonces, se le va a tomar una foto. La persona va a firmar la transacción. Va juramentado, todo esto está juramentado por el elector, que todo lo que ha dicho y ha ofrecido, toda información, es cierta. La firma. Se va a proceder, entonces, a imprimirle una tarjeta electoral. Esa tarjeta electoral no expira, así que es importante que ese elector guarde bien esa tarjeta”, detalló.

PUBLICIDAD

Aunque el proceso requiere acudir a una oficina y hacer fila, una mujer adulto mayor, María Diez de Andino, y Jason Vargas, de 29 años, hablaron con Primera Hora de la conveniencia de hacer el proceso presencial en vez de manera electrónica.

Diez de Andino, residente de Santurce, explicó que “prefiero llenar un papel” que hacer un trámite en una computadora.

Personal de la Junta de Inscripción Permanente atiende a María Diez de Andino, residente de San Juan, quien optó por el proceso de manera presencial. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Lo he intentado. No creas que me estoy quedando atrás. Pero, me quedo a mitad. Yo prefiero papel o ir personalmente. No sé, costumbres de antes”, comentó.

Mientras, Vargas, también residente en San Juan, explicó que no residía en la isla y que ahora que ha regresado votará “para que Puerto Rico sea un lugar mejor para los jóvenes”.

Aunque estableció que domina las computadoras, explicó que “prefiero las cosas en persona y quería la tarjetita esa (la tarjeta electoral)”.

A lo moderno

La segunda opción, y la que se estrena para estas próximas elecciones, es el método electrónico. Pero, los ciudadanos que hagan el trámite a través del eRE tendrían una tarjeta digital y no física.

Pero, aun cuando acuda a la JIP a hacer el trámite, el elector podrá entrar a eRE “para monitorear su registro electrónico”, detalló Haber Crespo.

Para inscribirse en esta aplicación, el elector debe conocer los últimos cuatro números del seguro social y tener un correo electrónico. Además, debe contar con documentos importantes que tendrá que adjuntar a través de una foto o por PDF. Entre estos está el acta de nacimiento o pasaporte, identificación válida, así como factura que demuestre su domicilio.

PUBLICIDAD

Al entrar a la página, debe crear una cuenta. Tendrá que poner su correo electrónico y una “contraseña robusta”, el cual incluirá números, letras mayúsculas y minúsculas, así como un carácter especial. Deberá esperar que la CEE le envíe un correo electrónico para validar información y el sistema le dará la bienvenida. Entonces, deberá escoger si es un elector inscrito o no inscrito.

Las preguntas iniciales del sistema, una vez se seleccione si se está inscrito o no, están relacionadas a su nombre completo, los últimos cuatro dígitos del seguro social, año de nacimiento y nombre de la madre.

Si es un elector que ya está inscrito, deberá en este proceso inicial incluir su número electoral asignado. Si no lo sabe, puede comunicarse con el Centro Estatal de Servicios Integrados al Elector (CESIE), al 787-945-2374, para obtener el dato. En este centro de servicio también puede obtener ayuda en cualquier otro proceso que tenga duda al hacer el trámite en el registro electrónico.

Si es un elector nuevo, no requerirá conseguir ese número electoral. Haber Crespo comentó que el mismo se le será asignado una vez complete todo el proceso de inscripción y la CEE le valide la información.

Una vez llene la información general, se le pedirá que seleccione dos preguntas de seguridad y las responda.

Si es un elector nuevo, pasaría de inmediato a establecer información adicional y adjuntar documentos para validar su identidad, domicilio y ciudadanía. También tendrá que tomarse una foto, estilo pasaporte. Puede tomarla de su celular, siempre y cuando tenga un fondo blanco o amarillo. Al completar la información, sus datos serían transmitidos a la CEE para pasar por el proceso de control de calidad. Una vez validados, recibiría a vuelta de correo electrónico una confirmación y podría acceder a su tarjeta electoral digital, precisó la directora.

PUBLICIDAD

Una vez la CEE confirme su inscripción, el elector que interese tener su tarjeta electoral impresa, deberá acudir a una JIP con una identificación, esperar en fila y ser entrevistado por, al menos, tres funcionarios de partidos para completar el proceso.

Por otro lado, Haber Crespo comentó que, si la persona está ya inscrita, pasará a una página en la que podrá establecer si desea corregir el registro electoral. En esta pestaña, cambiará su dirección, podrá reactivarse como elector o hacer alguna transacción electoral. También le dan la opción de imprimir sus datos electorales o solicitar el voto adelantado, ausente o fácil acceso.

Sepa que, si selecciona corregir el registro electoral, tendrá de adjuntar sus datos de identidad, domicilio y ciudadanía, así como incluir la nueva foto. Mientras, si selecciona hacer la solicitud de voto adelantado, ausente o fácil acceso, debe completar la forma antes de la fecha límite, que es el lunes, 16 de septiembre.

Desde que abrió este servicio electrónico en octubre de 2023 hasta el 17 de julio de 2024, la CEE reporta que unas 6,908 personas se han inscrito como electores nuevos, 17,823 han realizado modificaciones a su registro electoral y han entrado al sistema unas 57,559 personas para monitorear sus datos.