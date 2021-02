El Departamento de Educación y la Autoridad de Edificios Públicos comenzaron a divulgar en las redes sociales un anticipo de los planteles escolares que pudiesen reabrir en marzo próximo, cuando se pretende comenzar un proceso de regreso a clases en medio de la pandemia del coronavirus.

En su presentación, se informa y se muestran fotografías de limpieza de áreas verdes principalmente. Anticipa que se preparan para “el regreso a clases”.

Algunos de los alcaldes de los pueblos mencionados están sorprendidos con la acción, pues no han sido consultados, orientados ni se les ha solicitado ayuda preparar las escuelas seleccionadas.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, fue uno de los que indicó que desconocía que una escuela de su pueblo, la Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas CROEV, sea una de las seleccionadas para comenzar el proceso de inspección de cara a la reapertura.

PUBLICIDAD

Relacionadas Educación revela fecha tentativa para el regreso a las escuelas

Nuestras brigadas de @AEPONLINE trabajan en mantenimiento de la escuela @CROEVSCHOOL en📍Villalba como parte del plan de mejoras a planteles para el regreso a clases. ✅ pic.twitter.com/cu6C03ae6k — AEP Oficial (@AEPONLINE) February 3, 2021

“Esa es la falta de respeto. Yo me entero por Twitter que van a abrir una escuela en Villalba. ¿A dónde vamos a llegar?, afirmó el alcalde villalbeño y líder de los populares.

Expuso que lo menos que hubiese esperado es tener una comunicación para colaborar en el proceso.

“Demuestra una clara improvisación del Departamento. En vez de sentarse con alcaldes y el personal para levantar un plan en conjunto. ¿O somos parte o no somos parte? Un asunto tan importante como la apertura de una escuela se tiene que manejar oficialmente”, sentenció el alcalde, quien la semana pasada se reunió con todos los directores de escuela de su pueblo.

Otra bandera que levantó Hernández es que el sistema de rastreo de las escuelas todavía no ha sido integrado al rastreo municipal. Dijo que este aspecto es importante para el regreso a clases.

La Asociación de Alcaldes tiene programada una reunión con la secretaria de Educación, Elba Aponte, para el jueves de la próxima semana en Cayey. Su asistencia ya fue confirmada.

El alcalde de popular de Dorado, Carlos López, y el alcalde novoprogresista de Humacao, Reynaldo Vargas, también se mostraron sorprendidos cuando conocieron que posiblemente tendrán escuelas que serán analizadas para esta reapertura por una llamada de Primera Hora.

En el caso de Dorado, Edificios Públicos está inmerso en los preparativos de la escuela ecológica, llamada José de Diego.

“Realmente con nosotros no han contado. Esa escuela es de Edificios Públicos, me imagino tomarás las acciones pertinentes”, sostuvo López.

Dijo estar inconforme con que se analice un posible regreso a clases con esta escuela, pues allí aglomeraron estudiantes de varios planteles que fueron cerrados, como las escuelas Marcelino Canino, Teresa Préstamo y Pedro López Canino.

PUBLICIDAD

“No sé si puedan cumplir con el distanciamiento”, indicó.

Añadió que es de los que cree que los preparativos de regreso a clase deben hacerse para el mes de agosto. “No veo la razón para acelerar el proceso porque ya hemos llegado hasta ahora”, acotó.

En Humacao, Edificios Públicos informó que prepara la escuela Carlos Rivera Ufret “para el regreso a clases”, según se informó en Twitter.

Esc. Carlos Rivera Ufret de📍Humacao recibe mantenimiento de sus áreas verdes como parte del plan de mejoramiento para el regreso a clases. ✅ pic.twitter.com/3zmy8WKIEw — AEP Oficial (@AEPONLINE) February 3, 2021

El alcalde Vargas señaló que se comunicaría de inmediato con las agencias para ponerse en disposición y conocer detalles.

“Obviamente, deben contar con el municipio, porque el municipio es un aliado y así yo lo he hecho saber”, indicó el exlegislador.

Comentó que sus sobrinos residen en el estado de Georgia y llevan tiempo en clases presenciales.

“Hay que volver ya a las escuelas, a la reapertura de las clases presenciales”, afirmó.

Cabe destacar que los alcaldes del Partido Nuevo Progresistas (PNP), agrupados en la Federación de Alcaldes, se reunirán con la secretaria de Educación, Elba Aponte. El conclave está programado para este próximo martes, dijo el presidente de la organización, Ángel Pérez.

De hecho, Pérez administra el único municipio que se ha informado que ya participa en la preparación de escuelas de cara al regreso a clases, Guaynabo.

“Obviamente, nosotros estamos ayudando. Ayer, (martes), me comuniqué con varios directores de las escuelas, con el director regional para inspeccionar y ver cómo podemos dar la mano”, sostuvo.

Nuestras brigadas trabajan en la escuela urbana en Guaynabo. Agradecemos la colaboración del Muncipio de📍Guaynabo. ✅ pic.twitter.com/z5zpkD4vq8 — AEP Oficial (@AEPONLINE) February 3, 2021

Cuando se le indicó que otros alcaldes no han sido consultados sobre el proceso que se sigue de reapertura de escuelas, aceptó que este panorama es lo que se está reportando.

PUBLICIDAD

“Sí, es lo que yo he solicitado, participación. Nosotros tenemos que estar incluidos, porque nosotros brindamos asistencia en las escuelas. La mayoría de los municipios están a cargo de la trasportación. Eso hay que discutirlo, medidas de los porteadores y cómo vamos a estar transportando, qué cantidad de niños. Los alcaldes tienen que estar insertados en el proceso”, manifestó.

Opinó que consulta con los alcaldes ha sido “parcial” en lo que se refiere a esta reapertura escolar.

“Yo espero que a partir de la próxima semana veamos más integración en todos esos procesos”, sentenció.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Alcaldes, el camuyano Gabriel Hernández, señaló que no ha tenido ninguna llamada que le informe de la posibilidad de que en su pueblo se abra alguna escuela.

Comentó que el lunes comenzó a repartir agua y otros suministros a las escuelas ante esta posibilidad de que comiencen las clases de manera presencial.

“La última comunicación que tuvimos con la secretaria fue el 7 de enero”, destacó, al comentar que fue durante una reunión de la Federación de Alcaldes.

Opinó que se deben comenzar las clases con el prescolar y primer grado, octavo grado y cuarto año, ya que cree que, “emocionalmente, ese es el enfoque que hay que darle prioridad”.

Entre otras escuelas que se preparan para el regreso a clases, según se ha divulgado en Twitter están las escuelas Alfonso Costa de Maunabo, Abraham Lincoln y Central de Artes Visuales de San Juan, Inés Mendoza de Bayamón, Pedro Perea de Fajardo, Asunción Rodríguez de Guayanilla y Llanos del Sur de Ponce.

PUBLICIDAD

🚸Reapertura de escuelas | La Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) trabaja en el acondicionamiento de los planteles antes de recibir estudiantes en marzo.



📷 Escuela Alfonso Casta, Maunabo (@HumacaoORE) pic.twitter.com/Vn87bEkS2e — Dpto. de Educación (@EDUCACIONPR) February 3, 2021

La secretaria de Educación dijo el pasado lunes que se proyecta un comienzo de clases, de manera tentativa, para el 3 de marzo en unos 172 planteles con alto potencial de cumplir con los requisitos de salubridad e infraestructura que exigirá el gobierno.

Primera Hora ha solicitado esa lista, pero no ha sido divulgada. Se indicó que las escuelas están en un proceso de preparativos e inspección.

La secretaria ha dicho que las escuelas con “potencial” de una repaertura atienden a estudiantes de Kindergarten, primero, segundo, tercer y duodécimo grado. Además, se considera la posible reapertura de algunas escuelas con programa de Educación Especial.

“Identificamos 172 con alto potencial para poder abrir… pero tengo que validar que cumplan con dos aspectos que mencioné (estructural y de salud) y que pasen la certificación del protocolo del COVID-19… si no me cumplen no vamos a emitir autorización para que abran porque tengo que proteger el bienestar de los empleados y estudiantes”, explicó la funcionaria durante una conferencia que se realizó en La Fortaleza.