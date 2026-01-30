La reforma contributiva no será aprobada toda prisa por la Legislatura para beneficiar a los contribuyentes que radicarán sus planillas de contribución sobre ingresos del 2025 en las próximas semanas.

La gobernadora Jenniffer González Colón informó anoche que la clase trabajadora recibirá, en cambio, un cheque como medida de alivio. El dinero saldría de ahorros de esta administración en el presupuesto estatal.

Los beneficios estarán distribuidos por dos razones diferentes. La primera será a contribuyentes con hijos menores de 18 años y la segunda a contribuyentes que devengan menos de 100,000 anuales.

Esta medida es semejante al incentivo reintegrable que se otorgó en el 2024, luego de que el exgobernador Pedro Pierluisi no lograra que la Junta de Supervisión Fiscal le aprobara una reforma contributiva.

Según anunció González Colón, “ahora el beneficio que va a recibir en este cheque directo va a hacer que si usted tiene menores de 18 años, usted en vez de recibir un beneficio de $2,500 por el ‘Child Tax Credit’, va a recibir $5,000, que fue el beneficio que se propuso. Obviamente, se los podemos dar este año, porque tenemos ese dinero en reserva. De la misma manera, los beneficios en las tasas contributivas en aquellas personas que ganen menos de $100,000 van a ver la diferencia en el cheque que se le va a enviar después que usted radique su planilla”.

Pese a esta alternativa de última hora, González Colón insistió en que la Legislatura apruebe una reforma contributiva para brindarle beneficios a la clase trabajadora de forma permanente. Pero, recalcó que los retrasos que ha registrado la Legislatura para evaluar y aprobar su medida “no va atrasar el que usted pueda radicar su planilla y el que usted puede recibir ese beneficio mientras la Legislatura lo siga evaluando”.

Tras el anuncio, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, publicó uno de sus famosos “buenos días, Puerto Rico”, en el que expuso su sentir sobre el cambio de dirección que ha tomado el tema de la reforma contributiva.

Explicó que “la reforma contributiva se presentó el 12 de enero de este año. Han transcurrido 18 días desde entonces. APENAS 18 DÍAS. El Senado ha realizado varias vistas públicas y ha requerido información al ejecutivo, que aún no se ha provisto. Esos son los hechos. En 18 días el Senado y la Cámara han trabajado intensamente. Ambos cuerpos deseamos aprobar la revisión de tasas que propone la gobernadora, cuanto antes mejor. No obstante, despachar livianamente y a la carrera un asunto que costará sobre $500 millones no sería responsable y nadie puede pretender eso”.

Además, explicó que “la presentación tardía de la reforma contributiva ha provocado al Departamento de Hacienda un problema de tiempo para su implementación. Eso no es atribuible, de ninguna forma, a la Asamblea Legislativa. Ayer conversamos con nuestra gobernadora y el presidente de la Cámara, (Carlos “Johnny” Méndez), sobre la nueva alternativa que se propone ahora. ¡Muy bien! En el mismo ánimo de colaboración y deseo de cumplir el compromiso de alivio contributivo lo atenderemos diligentemente”.

Dijo que atenderán la nueva medida que llegue para entregar beneficios a la clase trabajadora “con precisión”, no habló de celeridad.

“La gobernadora se comprometió con nosotros a remitir a la Asamblea Legislativa con prontitud (junto a la nueva medida) la certificación de la disponibilidad de los fondos que se utilizarán para esos fines. ¡A eso nos atenemos todos! ¡Seguimos con el compromiso de cumplir y aprobar un alivio contributivo! Reconocemos el empeño en cumplir el compromiso que tiene nuestra gobernadora. Nosotros también cumpliremos con la mayor responsabilidad. Como tiene que ser”, puntualizó Rivera Schatz.

A eso de las 8:30 a.m. la medida que enviaría la gobernadora a la Legislatura este viernes no había sido presentada, según se confirmó con La Fortaleza.