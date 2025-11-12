Vecinos de la urbanización Milaville García en San Juan denunciaron a través de redes sociales que un tubo de agua potable estuvo botando agua durante varios días y explotó en horas de la mañana de hoy, miércoles, en un incidente que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) atribuyó a cambios en la presión del sistema.

Según Rosana Nater, directora de área de la AAA en Guaynabo, se trata de un salidero común, reportado a la agencia desde el pasado lunes. Los trabajos de reparación estaban programados para hoy, miércoles, pero en la mañana la situación se intensificó, lo que provocó la rápida movilización del personal de la AAA.

PUBLICIDAD

La funcionaria afirmó que los problemas se agravaron hasta el colapso del tubo debido a “fluctuaciones de presión”.

“Debido a fluctuaciones en las presiones registradas en la mañana de hoy, que son normales en el sistema, la avería se intensificó, por lo que se procedió de inmediato con la reparación”, mencionó Nater en declaraciones escritas.

La directora indicó que los trabajos de reparación tomarán entre tres y cuatro horas. Durante ese periodo, podrían registrarse interrupciones en el servicio de agua para los residentes de la urbanización.

“Este tipo de salideros forman parte del día a día de nuestra operación y son atendidos de manera rutinaria y diligente para garantizar la continuidad del servicio a los abonados”, concluyó Nater.