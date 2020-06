La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) sumó hoy sectores de San Lorenzo entre los pueblos en racionamiento.

El viernes se anunció interrupción en Canóvanas y Loíza

El anuncio surge en momentos en que también se observan dramáticos descensos en los niveles del embalse Carraízo, que es uno de los que suple a la zona metropolitana y que suple a sobre 100,000 abonados, aunque no se ha anunciado aún un racionamiento.

Río Grande sin agua

Según el comunicado de prensa emitido anoche por la AAA, debido a la baja precipitación y la merma en el caudal del río Quebrada Blanca de San Lorenzo, la AAAA implementará un plan de interrupciones programadas de 24 horas para los residentes del barrio Jagual de San Lorenzo a partir de hoy, lunes, 22 de junio a las 8:00 de la mañana, así informó el director ejecutivo de la región este, Enrique Rosario Agosto.

“Los ríos no han recibido precipitación, además de tener una deficiencia de abasto por varios meses, el flujo mínimo del río no logra restablecerse. Actualmente, tenemos reducción en el caudal que recibimos en las planta de filtros para ser tratada. Esto provoca que la planta de filtros Jagual de San Lorenzo, opere con una reducción significativa en la producción y distribución; que no logra cubrir la demandada de todas las comunidades”, explicó el ingeniero.

Rosario Agosto indicó, que el plan de interrupciones programadas para los sectores que se suple de este sistema se dividió en dos zonas, que recibirán el agua potable por 24 horas días alternos. Mientras la zona 1 recibe el servicio por 24 horas, la zona dos no tendrá servicio y viceversa.

El plan dará inicio con la zona 1 con servicio por 24 horas que incluye los residentes de: las parcelas Viejas, parcelas Nuevas, sector Capilla, Melilla y Cantera. El próximo día estaría recibiendo el servicio por 24 horas la zona 2 que incluye los residentes de: Los Borges, Los Sánchez, Tago Reyes y El 9.

Por su parte, la alcaldesa interina del Municipio Autónomo de San Lorenzo Lynnette Feliciano Sánchez expresó que: “le notificamos a los ciudadanos que en los próximos días se verá interrumpido el servicio de agua potable, afectando así varios sectores del Bo. Jagual, según fuimos informados por la AAA. Hacemos un llamado al uso prudente en el servicio y a continuar con los protocolos de salubridad ante la Pandemia del COVID-19. A todos los residentes le informamos que el Municipio realizará toda la coordinación con la AAA para proveerle agua potable en este momento a nuestros ciudadanos. En caso de necesidad puede coordinar a través de la Oficina de Manejo de Emergencias al siguiente número telefónico 787-736-0210 y al 787-736-0220.”

Para concluir hacemos un llamado a las comunidades de los municipios incluidos en las zonas de sequía moderada y severa, a hacer uso prudente del recurso agua, para que podamos disfrutar del preciado líquido, y postergar un plan de interrupciones programadas en la zona.

De necesitar más información, los residentes pueden comunicarse al Centro Telefónico de Servicio al Cliente en su horario regular de trabajo, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., llamando al (787) 620-2482, al 1-877-411-2482 (Isla) o el (787) 751-8125 para personas con problemas auditivos. También pueden mantenerse informados accediendo desde su computadora o móvil a www.acueductospr.com o siguiendo la cuenta @acueductospr en Twitter, Facebook e Instagram.