A eso de las 5:30 p.m. de ayer, viernes, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó a través de las redes sociales que inició “recuperación paulatina del servicio” de agua potable para los abonados que se afectaron por una avería en un tramo del Superacueducto en Manatí.

Ese proceso de recuperación del servicio lo comenzaron a sentir los residentes del este de Hatillo, Arecibo, Barceloneta y Manatí.

“Informamos que los tanques principales del Superacueducto reflejan niveles óptimos. Su recuperación ha sido más rápida de lo proyectado. Inicia la recuperación paulatina del servicio, comenzando con los municipios de Arecibo, Hatillo, Barceloneta y Manatí durante la noche de hoy viernes y la madrugada de mañana sábado”, indicaron.

En la mañana de este sábado todavía no hay reportes de incidencias. Primera Hora se ha intentado comunicar con los portavoces de prensa, pero no ha habido respuesta.

En las redes social trascienden quejas de sectores de Arecibo que anoche recibieron agua, pero que ya esta mañana no tenían.

Ayer, el presidente de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, había advertido que este inicio de la recuperación del sistema podría llegar con intermitencia de servicio o bajas presiones.

El augurio del funcionario era que para este fin se semana los más de 15 pueblos afectados tuvieran periodos con servicio. Indicó que esperan que en menos de una semana se regrese a la normalidad.

Fue el domingo pasado que se alertó de la avería en el Superacueducto. El martes comenzaron las obras para su reparación, lo que incluyó paralizar los trabajos en la planta de filtros Santiago “Chago” Vázquez, que extrae agua del río Grande de Arecibo. Esto dejó a 190,000 abonados de más de 15 pueblos sin servicio de agua potable, siendo el área metropolitana una de las más afectadas.