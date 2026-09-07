El municipio de San Sebastián y su alcalde, Eladio “Layito” Cardona Quiles, se mantienen a la expectativa de capturar a los perros realengos que atacaron al pequeño Yendriel Díaz López, la pasada semana mientras participaba de una práctica atlética.

La Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) ya pudo atrapar a uno de los escurridizos y violentos canes, una tarea que se les ha dificultado por lo ariscos que son.

“Inmediatamente supimos del incidente, activamos el protocolo con el Departamento de Salud y el Departamento de Educación. Pusimos las trampas (jaulas), pero solo se pudo atrapar uno, porque los demás salieron huyendo”, explicó el ejecutivo municipal en entrevista con a Primera Hora

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Cardona Quiles lamentó el incidente, el que atribuyó directamente a “personas irresponsables que están tirando perros a la calle, por todos lados”.

Explicó que el área recreativa, donde ocurrió el desgraciado incidente en el que una manada de perros atacó al niño de 11 años, no es la única zona afectada por esta amenaza.

Eladio "Layito" Cardona, alcalde de San Sebastián ( Suministrada . )

“Es el primer incidente que nos ocurre en esa zona, lamentablemente. Estamos siguiendo todo el protocolo. Llamamos al (Albergue) Villa Michelle (en Mayagüez) para ver si recogían los perros y pagamos los gastos, pero no ha pasado nada más… Llamamos a Salud, pero no sé si han venido a hacerle la prueba de rabia al perro que tenemos. Nosotros podemos capturarlos, pero luego ¿qué hacemos? Incluso, a nivel de gobierno, no se ha hecho nada con los $2 millones que había asignado la gobernadora (Jenniffer González) para cuestión de control y esterilización”, soltó el alcalde.

La referencia es en torno a la asignación destinada a la primera fase de un plan integral contra el abandono de animales y esterilización contemplado en el presupuesto vigente del Gobierno, según indicó González en su Mensaje de Situación del Estado en mayo pasado.

El ejecutivo municipal manifestó que se había comunicado con Yenilin López, la madre del menor, que labora en el programa del ayuntamiento First Step “tan pronto supe lo ocurrido”.

“Ella es empleada del municipio y tan pronto pasó el incidente, me escribió y hablamos. También la llamó el administrador municipal. Nos solidarizamos con toda la familia y ponemos todos nuestros recursos a su disposición. Hicimos todas las gestiones con el Departamento de Salud y de Educación, pero desconocemos los procedimientos que han realizado”, reiteró Cardona Quiles.

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“Las agencias se intercambien la responsabilidad”

El representante del Distrito 16 (Isabela, San Sebastián y Guerrero-Aguadilla), Reinaldo “Rey” Figueroa Acevedo, por su parte, indicó haber escrito tanto a Salud como a la gobernadora para conocer cómo se evitarán situaciones similares y llamó a las agencias a no tirarse la papa caliente en torno a su responsabilidad.

Representante Reinaldo Figueroa, Distrito 16 ( Suministrada )

“Ninguna persona merece vivir un incidente tan aterrador como el ocurrido al niño de 11 años residente de San Sebastián debido a perros realengos. Esto ante la falta de acciones concretas por parte del gobierno en atender el problema de los animales realengos en el país. Peor aún es que las agencias se intercambien la responsabilidad sobre quién debe atender el asunto con carácter de urgencia. Ante esta situación cursé sendas misivas tanto al personal del Departamento de Salud como a la gobernadora Jenniffer González para conocer los planes de trabajo a corto y largo plazo para atender lo ocurrido”, explicó Figueroa Acevedo ante la petición de respuesta de este diario.

Igualmente, hizo un llamado al personal de la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA), adscrita al Departamento de Salud, así como al secretario Víctor Ramos “para que atiendan esta situación con urgencia”.

El mensaje, según el representante, va de igual forma dirigido a la gobernadora “para que provea a los municipios, entidades del tercer sector y privadas, las herramientas y fondos presupuestarios necesarios para lidiar con los animales realengos. Este problema afecta tanto a San Sebastián como a los restantes 77 municipios de la isla”.

“Desde mi rol en la Cámara de Representantes estoy en la mejor disposición de aunar esfuerzos tanto con el gobierno central como con los municipios en aras de establecer mecanismos y política pública que atienda esta situación que pone en riesgo la vida y seguridad de los ciudadanos”, finalizó el legislador.