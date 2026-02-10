Un espacio donde fluye la creatividad, que maximiza el talento de jóvenes estudiantes en el género urbano y en otras industrias artísticas, al tiempo que evita la deserción escolar, ya abrió sus puertas en San Juan.

El alcalde de la capital, Miguel Romero, inauguró el plantel escolar San Juan Urbano: Academia de Música y Arte, un innovador programa de horario extendido educativo para jóvenes de escuela superior con talento en la música y artes urbanas.

Tanto el plantel escolar como el programa educativo fueron desarrollados por el Municipio de San Juan mediante una inversión total de $2,218,754 de fondos del ayuntamiento.

Lo que era una escuela cerrada y una estructura abandonada, la antigua Escuela María Martínez, fue transformada en la nuevo y moderno plantel para el programa San Juan Urbano.

El edificio recibió mejoras como limpieza general, rehabilitación estructural, pintura, trabajos en el sistema eléctrico, instalación de luminarias, rejas, puertas y ventanas de seguridad, aire acondicionado, cisterna, ampliación de facilidades sanitarias, instalación de internet y acondicionamiento de áreas académicas y de uso común.

La iniciativa forma parte de una apuesta estratégica por la retención escolar, la inclusión educativa y el desarrollo de talentos dentro de la economía creativa.

“El acceso a oportunidades educativas de calidad no puede depender del tipo de escuela ni de la realidad social de nuestros jóvenes. Este programa es una inversión directa en su talento, su creatividad y su futuro. Estamos sumamente emocionados de dar paso a una iniciativa única que va a tocar la vida de jóvenes con experiencias formativas reales, que les permitirán desarrollarse, descubrir su potencial y destacarse dentro de las industrias creativas”, expresó Romero Lugo.

El programa tiene cabida para impactar hasta 175 estudiantes residentes en San Juan, matriculados entre los grados de noveno a duodécimo, provenientes de escuelas públicas, escuelas alianza, instituciones privadas y educación en el hogar.

Actualmente, un 33% del estudiantado inicial está compuesto por jóvenes con necesidades especiales, reflejando el enfoque inclusivo del proyecto y el compromiso con una educación equitativa y accesible.

Como parte de este esfuerzo, el 60% de los espacios se destinará a estudiantes bajo el nivel de pobreza y el 40% a estudiantes sobre el nivel, reafirmando una política pública dirigida a la integración social.

El diseño curricular y la operación académica están a cargo de Editorial Panamericana, entidad seleccionada por el Municipio para la creación y estructuración de los módulos académicos y del componente formativo. Según Romero Lugo, el propósito es asegurar una propuesta educativa alineada con estándares de calidad, innovación y pertinencia para estudiantes de escuela superior.

“Aquí no estamos hablando solo de clases después de la escuela. Estamos hablando de formación con propósito, de mentoría, de disciplina y de experiencias reales que van a marcar la vida de estos jóvenes. Queremos que salgan de aquí con herramientas concretas, con confianza en su talento y con una visión clara de que pueden aspirar a más”, añadió el alcalde.

¿Qué se ofrecerá?

Producción musical e ingeniería de sonido

Composición e interpretación

Diseño gráfico

Fotografía

Filmación y producción audiovisual

Coreografía

Manejo de artistas

Producción de eventos

Estas áreas están diseñadas para brindar a los estudiantes herramientas creativas alineadas con las exigencias de la industria cultural y artística.

Desde el pasado lunes, el programa opera en horario extendido de 3:30 p.m. a 6:30 p.m., de lunes a jueves, hasta el 30 de junio de 2026. Durante el mes de junio, se ofrecerá en horario diurno de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., de lunes a viernes, para un calendario académico de 105 días.

El artista urbano Joel Muñoz Martínez, conocido artísticamente como Jowell, es impulsor y colaborador clave del Programa de Música y Arte Urbana.

Compartió con varios estudiantes. ( Suministrada )

Su participación, se indicó, responde a una trayectoria marcada por esfuerzo y autogestión dentro de la industria musical, experiencias que hoy inspiran su compromiso con la formación de jóvenes talentos.

“Mi camino no fue sencillo y estuvo lleno de retos, pero nunca perdí la fe en que podía aportar algo positivo con lo que había aprendido. Esta iniciativa representa la oportunidad de hacer las cosas de forma distinta, de ofrecer alternativas reales y de acompañar a jóvenes que quizás hoy no ven claro su futuro. Si mi experiencia puede servir para que a otros se les haga el camino más accesible, entonces vale la pena. Para mí es un honor... que el alcalde Miguel Romero haya creído en este proyecto, pensado para encaminar a nuestra juventud y brindarles herramientas reales para su futuro”, expresó Jowell.

Cuenta con áreas amplias y acondicionadas. ( Suministrada )

La directora del Sistema Educativo del Municipio de San Juan, Evelyn Lafontaine, por su parte, explicó que el diseño del programa responde a diversas realidades académicas y personales del estudiantado.

“Este proyecto reconoce que cada joven aprende de forma distinta. Hemos creado una experiencia educativa flexible, inclusiva y rigurosa, que integra la creatividad con el desarrollo académico, permitiendo que los estudiantes se sientan acompañados, valorados y motivados a continuar su formación”, indicó.