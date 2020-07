El exgobernador y candidato a comisionado residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal Acevedo Vilá, le exigió esta noche a la incumbente Jenniffer González Colón que le retire de manera inmediata el endoso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego que transcendiera que el líder republicano indagaría sobre la posibilidad de vender a Puerto Rico en medio de la emergencia del huracán María.

La información salió a luz en una entrevista del periódico estadounidense The New York Times a la republicana Elaine C. Duke, ex secretaria interina de seguridad nacional del presidente Trump.

"Todo Puerto Rico ha visto con gran indignación la manera en que el actual presidente republicano se refiere a Puerto Rico y la comisionada residente parece que no tiene capacidad de indignarse ante tantos insultos. Ahora sabemos por una exfuncionaria de la Casa Blanca que en medio de la crisis luego del paso del huracán María, Donald Trump indagó sobre la posibilidad de vender a Puerto Rico como si fuera un activo de unos de sus negocios turbios. La pregunta es: ¿todavía Jenniffer González apoya a quien pensó venderla junto a sus compatriotas?", cuestionó el líder popular.

"Lo propio y lo digno es que le retire su endoso, como han hecho tantos republicanos en Estados Unidos respuesta a las actuaciones de Trump", añadió.

Acevedo Vilá indicó que al leer las declaraciones que la Duke hizo, decidió esperar una reacción de la comisionada residente, que al momento no se ha emitido.

"La propia Elaine Duke admitió que, en uno de los momentos más difíciles de la crisis por el huracán María, se le ocurrió al presidente Trump cuestionar si el gobierno federal podía dejar de poseer a Puerto Rico como quien se despoja de una propiedad innecesaria o problemática o si se podía subcontratar la electricidad. Lo insólito es que tenemos en Washington a una persona que es copresidenta del grupo hispano de apoyo al presidente republicano. La gran pregunta es si Jenniffer González piensa como su presidente. Que hable, porque no hay manera de esconderse ante esto", manifestó.

El candidato popular recordó que el pasado 12 de junio, la comisionada residente reiteró a la prensa local que aún apoyaba a Trump para la reelección, aunque consideraba que en unas áreas el presidente de Estados Unidos tenía mucho espacio para mejorar.

"Esas declaraciones lo que evidencian es que de la boca para afuera la comisionada trata de ser diplomática, pero con las declaraciones de ayer no pueden haber paños tibios. Yo estoy seguro que ningún puertorriqueño digno va a apoyar este tipo de declaraciones", sostuvo Acevedo Vilá.

Asimismo, el exgobernador señaló que el resto del liderato republicano en la Isla, comenzando por la gobernadora Wanda Vázquez, los presidentes de ambos cuerpos legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos ‘Johnny’ Méndez, así como Pedro Pierluisi, precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, deberían expresarse pública y contundentemente ante esta situación.