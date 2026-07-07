Casi un centenar de especies exóticas fueron capturadas este pasado fin de semana por personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Se informó que el Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas recibió 80 boas constrictoras, ocho boas nativas, cuatro pitones reticuladas, tres caimanes y cuatro aves turpiales.

“Nuestros vigilantes continúan trabajando arduamente para atender el asunto de las especies exóticas a través de toda la Isla. La pasada semana, particularmente entre jueves y domingo, nuestro Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas en Arecibo recibió la cantidad de 99 especies para su cuidado y albergue provisional”, comentó por escrito el secretario del DRNA, Waldemar Quiles.

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El titular reconoció el trabajo del director del centro, el teniente del Cuerpo de Vigilantes, Ángel Atienza, en lograr esta impresionante cifra de capturas.

El teniente Ángel Atienza ( alexis.cedeno )

“En el caso de las cuatro aves turpiales, estas fueron removidas de una residencia ubicada en la región de Guayama ante confidencias que apuntaban a su posible venta clandestina”, indicó.

El ave turpial, original de Venezuela, no puede encontrarse en cautiverio o capturado para la venta.

8 Fotos Desde caimanes hasta tarántulas sin antídoto, estos animales representan un riesgo para el ecosistema local. Mira aquí los animales que el DRNA intenta controlar.

“Mientras que los tres caimanes se capturaron en la región de San Juan. Nuestro norte es continuar esta fase de intensificación en el trabajo de captura de estas especies exóticas. Para ello, es importante que la ciudadanía continúe notificando la presencia de estas especies en sus entornos, contactando el Departamento directamente, o mediante nuestras plataformas en las redes sociales”, sostuvo Quiles.

El Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas fue creado en el 2003 con el propósito de atender un aumento en la cantidad de especies exóticas, incluyendo las invasoras, en la Isla.

La misión era capturar las mismas y retenerlas durante el trámite enfocado a encontrarles un hogar en algunos de los estados de la nación. Sin embargo, en septiembre de 2025, Quiles añadió, al objetivo del Centro, la rehabilitación de estas especies.

“Este nuevo enfoque para el Centro, el cual por primera vez en su historia incluye las especies nativas, nos ha facilitado establecer una nueva cultura de conservación de estas especies, vital para el ecosistema en Puerto Rico”, culminó diciendo el secretario.