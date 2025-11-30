El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ya estaría en la fase final para el traslado de monos rhesus y caimanes, entre otras especies, al Parque Zoológico Nacional de la República Dominicana.

La solicitud de traslado se confirma mediante una carta oficial suscrita por el director general del Parque Zoológico Nacional, el doctor Nayib Aude, y recibida el 27 de noviembre, en la que reitera que “estas especies serán recibidas y manejadas conforme a los protocolos establecidos y bajo las funciones que nos corresponden como centro de recate”.

La información fue provista por el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, a través de una comunicación escrita.

El DRNA especificó que son un problema serio pues ocasionan impacto negativos a la diversidad biológica de la Isla.

El primer traslado, sufragado por el Zoológico Nacional, consta de seis monos rhesus, dos machos y cuatro hembras, así como dos caimanes, uno de los cuales es macho.

“El norte en el Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas de Puerto Rico es buscar una oportunidad para que estas especies exóticas puedan vivir en un ambiente óptimo para su desarrollo. Por eso, en cada ocasión que se captura una de estas especies, el personal del Centro busca espacios que cuenten con todos los requerimientos para la sana convivencia de estos animales, uno de esos lugares es el Parque Zoológico Nacional en Santo Domingo, República Dominicana”, expresó Quiles.

En octubre pasado, el DRNA informó sobre la solicitud del zoológico dominicano para acoger especies exóticas ilegales en Puerto Rico, que también incluirían culebras, a dicha facilidad.

Actualmente, las especies se encuentran en el Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas de Cambalache, Arecibo.

“Agradecemos al doctor Aude y su equipo de trabajo por esta oportunidad. De igual manera, quiero resaltar el rol protagónico que ha tenido el director de nuestro Centro, el teniente del Cuerpo de Vigilantes Ángel Atienza, quien siempre ha procurado encontrar lugares para estas especies. Este trámite se ha realizado en total transparencia y bajo las más estrictas regulaciones sobre el manejo de estas especies”, añadió Quiles, quien recordó que las las estructuras del Centro de Rehabilitación en la Isla sufrieron serios daños con el azote del huracán María en septiembre de 2017.

En agosto de 2024 iniciaron los trabajos de rehabilitación, en acorde con las especificaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).