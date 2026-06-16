Un pago especial de $600 será emitido a partir de este próximo viernes a unas 3,052 familias con menores entre cero a 12 años que participan del programa Acuden Contigo, el cual se otorga a familias trabajadoras ayuda para pagar el cuido infantil.

“Este pago responde a una compensación especial para las familias elegibles, ya que la elegibilidad del programa comenzó en septiembre de 2025, así que se quedaron al descubierto los meses de julio y agosto (de 2025). Así que quisimos subsanar esa situación a través del pago suplementario y este alivio que recibirán los menores elegibles del programa Acuden Contigo”, informó la administradora de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (Acuden), Amy Vega, durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

PUBLICIDAD

Detalló que el programa tiene una matrícula de 3,600 menores. Entre estos, se distribuirá $2,172,000 de fondos estatales en este pago especial que se emitirá.

El dinero se pagará en un depósito directo. “Las familias elegibles no tienen que realizar ningún trámite para recibir el pago suplementario de $600 por menor, ya que es un proceso que se llevará a cabo de manera automática”, dijo la funcionaria.

Explicó que este pago se realiza, porque “reconocemos que el costo de vida representa un reto para muchas familias puertorriqueñas. Este incentivo busca ofrecer apoyo directo a quienes diariamente hacen grandes esfuerzos para garantizar el bienestar y desarrollo de sus hijos”.

Vega aprovechó, sin embargo, para informar a los participantes de Acuden Contigo que el beneficio culmina este próximo 30 junio. Informó que aquellas familias que interesen continuar con el beneficio deben renovar su solicitud. Tendrán desde este próximo 29 de junio hasta el 14 de agosto para completar el proceso de solicitud, el cual le será enviado por correo electrónico.

Entre otros requisitos, se deberá presentar la planilla de contribución sobre ingresos del 2025, el talonario de cobro que emite el patrono, así como la certificación de que el menor está matriculado en un cuido para poder ser evaluado.

La funcionaria también invitó a nuevas familias, que tengan menores entre cero a 12 años, a que soliciten al programa. Las inscripciones nuevas ya están disponibles y se pueden realizar a través de la página cibernética de Acuden, acuden.pr.gov, o pueden llamar al 787-724-7474 para asistencia.

PUBLICIDAD

La elegibilidad de los que busquen renovar el beneficio o aquellos casos nuevos se informará a las familias por correo electrónico.

Por otro lado, el director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), Ricardo Álvarez Barreto, informó que entregaron $15 millones al municipio de San Juan y $15 millones al municipio de Bayamón del programa federal HOME-ARP para que construyan vivienda para personas sin hogar, aquellas amenazadas para quedar sin hogar o sean víctimas de violencia de género.

Detalló que San Juan propone realizar 52 unidades, mientras el proyecto de Bayamón es de 55 unidades.

Indicó que estos proyectos llevarán “esperanza, estabilidad y oportunidad para decenas de familias”.

Además de estos municipios, Camuy y otras cuatro organizaciones sin fines recibirán dinero de una partida de $19 millones que queda disponible del programa HOME-ARP.

Mientras, el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez Agosto, informó que el servicio de transporte público en el Tren Urbano y en la red de autobuses, que incluye la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), Metrobús, Tu Conexión y Metro Urbano, continúa gratuito. Pero, para aumentar el apoyo de la ciudadanía, lanzaron una campaña que cuenta con anuncios de Saudy Rivera y Johnny Losada.

Además, el funcionario presentó oficialmente el nuevo Asistente Virtual de ATI, una plataforma impulsada por inteligencia artificial diseñada para ofrecer orientación rápida y accesible sobre los servicios de transporte colectivo.

La herramienta estará integrada al portal oficial de ATI y permitirá a los usuarios acceder a información sobre rutas, horarios, tarifas, terminales, formularios, alertas operacionales y otros servicios desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

“El transporte colectivo del futuro requiere innovación, accesibilidad y herramientas modernas que acerquen los servicios a nuestra gente. Con este nuevo Asistente Virtual continuamos adelantando la transformación tecnológica que impulsa la gobernadora Jenniffer González Colón para mejorar la experiencia ciudadana”, expresó Menéndez Agosto.