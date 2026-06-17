La Administración Municipal de Bayamón se propone firmar un acuerdo de colaboración con la compañía RP Golf Management, Inc., que se encargará de operar y administrar el Río Bayamón Golf Course.

Las instalaciones físicas, así como los terrenos donde ubican en la carretera PR-177, permanecerán siendo propiedad municipal, se indicó en comunicado de prensa.

El alcalde Ramón Luis Rivera Cruz expresó que la decisión de realizar este acuerdo surgió tras un minucioso análisis sobre la inversión que requiere el mantenimiento y la operación de las instalaciones.

“Estos acuerdos de colaboración con el sector privado son necesarios para ampliar las actividades deportivas, mientras mejoramos el ofrecimiento a la ciudadanía, reduciendo los costos operacionales al municipio y apostando a la flexibilidad y capacidad de mercadeo del sector privado. Estas alianzas permiten que el municipio mantenga la titularidad de los terrenos y las facilidades, mientras se optimizan los recursos gubernamentales”, explicó el alcalde.

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Rivera Cruz detalló algunos de los puntos relevantes del potencial acuerdo:

-RP Golf Management, Inc. se encargará de operar las facilidades municipales del campo de golf por espacio de 10 años.

-El campo mantendrá el nombre de Río Bayamón Golf Course, junto con cualquier otro emblema que identifique al operador.

-El acuerdo NO representa venta, lo que significa que las instalaciones y los terrenos siguen siendo propiedad del Municipio de Bayamón.

-La empresa asumirá todos los costos operacionales y de mantenimiento.

-El Municipio obtendrá, de manera escalonada, entre un 12% y 20% de las ganancias netas del operador.

-Los socios disfrutarán de los mismos precios y mayores beneficios.

-El operador reclutará la vasta mayoría de los empleados municipales que actualmente laboran en las instalaciones, con mejores salarios y beneficios.

-Las clases y clínicas a los niños de Bayamón continuarán bajo las mismas condiciones.