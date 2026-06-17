El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, emitió este miércoles un listado de recomendaciones para atender la crisis de agua potable que atraviesa el país.

En la ponencia presentada ante la Comisión Total del Senado, el bayamonés indicó que “la situación que enfrenta actualmente la AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) no es producto de un solo evento, sino de la acumulación de múltiples factores durante años”.

Mencionó limitaciones fiscales, deficiencia de mantenimiento preventivo, pérdida de capital humano y falta de transferencia del conocimiento operacional, como algunos de los problemas.

Para solucionarlo, Rivera Cruz lanzó un listado de recomendaciones. Estas son: