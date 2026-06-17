Estas son las recomendaciones del alcalde de Bayamón para resolver el problema de agua potable
Da diagnóstico ante la Comisión Total del Senado.
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El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, emitió este miércoles un listado de recomendaciones para atender la crisis de agua potable que atraviesa el país.
En la ponencia presentada ante la Comisión Total del Senado, el bayamonés indicó que “la situación que enfrenta actualmente la AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados) no es producto de un solo evento, sino de la acumulación de múltiples factores durante años”.
Mencionó limitaciones fiscales, deficiencia de mantenimiento preventivo, pérdida de capital humano y falta de transferencia del conocimiento operacional, como algunos de los problemas.
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Para solucionarlo, Rivera Cruz lanzó un listado de recomendaciones. Estas son:
- Realizar una reorganización administrativa integral de la Autoridad.
- Desarrollar un programa continuo de capacitación y certificación profesional para todo el personal técnico y operacional.
- Implantar planes de mantenimiento preventivo y predictivo basados en indicadores de desempeño.
- Estandarizar los procedimientos operacionales mediante manuales y protocolos uniformes.
- Adoptar tecnologías avanzadas de monitoreo en tiempo real para instalaciones críticas.
- Expandir los sistemas de telemetría, sensores de presión y detección temprana de averías.
- Implementar un sistema moderno de gestión de activos para toda la infraestructura.
- Crear un inventario centralizado y permanente de piezas críticas y equipos de reemplazo.
- Digitalizar y actualizar todos los planos, mapas, servidumbres e información operacional del sistema.
- Fortalecer los programas de reclutamiento y retención de personal especializado mediante estructuras salariales competitivas.
- Desarrollar planes regionales de redundancia operacional para minimizar interrupciones de servicio.
- Establecer métricas de desempeño y mecanismos de rendición de cuentas que permitan medir resultados de forma objetiva.
- Incrementar la inversión en infraestructura resiliente ante eventos atmosféricos extremos y cambios climáticos.
- Fortalecer la coordinación entre la AAA, municipios y agencias estatales para responder con mayor rapidez a emergencias.
- En la toma de decisiones operacionales, los directores regionales deben estar informados todo el tiempo.