El alcalde de San Juan, Miguel Romero, aseguró este miércoles que los pasados 11 meses han sido una pesadilla para los residentes de la capital por la falta de agua potable.

Denunció que, en medio de los problemas que enfrentan, el trato del liderato de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hacia el reclamo que han presentado es respondido con “una soberbia institucional”.

“No están a la altura de la gravedad de este problema. No vemos buena fe”, aseguró, al pedir honestidad y humildad de parte de la gerencia de la AAA.

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“La soberbia institucional mantiene fastidiada a la comunidad de San Juan”, puntualizó.

Las expresiones las hizo como parte de su mensaje en la Comisión Total que realiza el Senado para investigar la situación que enfrenta el pueblo, principalmente la zona metropolitana, por la falta de agua potable.

“Es una vergüenza la razón que nos trae aquí en la mañana de hoy”, aseguró al inicio de su ponencia, ante 19 senadores que se reúnen esta mañana en el salón Leopoldo Figueroa para indagar sobre los problemas de agua potable.

Según Romero, “los ciudadanos merecen respuesta y esta corporación no responde”.

Dijo que, por ello, acudió ante el Tribunal de San Juan para demandar a la AAA para lograr tener acceso a información.

Dijo que, luego de transar la demanda, siguen teniendo un problema de comunicación con la corporación pública. A modo de ejemplo, señaló que nadie le ha respondido a las sugerencias que han dado en las últimas horas para lograr que el agua del Superacueductos llegue a las comunidades sanjuaneras.

“Si la mala fe continúa permeando los procedimientos, si continúa permeando la falta de transparencia, no vamos a llegar a ningún lado”, denunció el alcalde.

Pidió que la AAA escuche, al menos, las recomendaciones “sin torpedeo”.

“La ciudadanía no está exigiendo nada extraordinario, está exigiendo algo que es básico para vivir”, sostuvo.

El alcalde enumeró que en esta “emergencia” el municipio ha distribuido 2.9 millones de galones de agua potable en 55 camiones cisternas que poseen y con unos empleados que laboran por más de 12 horas diarias.

Aseguró que es “responsabilidad del estado” proveer el agua potable.

“El acceso a agua potable no es un privilegio, no es una conveniencia, no es un lujo, es un servicio esencial... Eso no es una aspiración. Es lo mínimo que cualquier gobierno responsable debe garantizar”, sentenció Romero, al asegurar que la AAA no ha hecho nada para resolver el problema.