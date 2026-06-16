La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que los abonados que se suplen del Superacueducto comenzarán a ver la recuperación del servicio de agua potable durante el día de hoy, luego de culminar los trabajos de reparación de una avería en una línea de transmisión de 72 pulgadas en Bayamón.

El presidente ejecutivo de la AAA, ingeniero Luis R. González Delgado, explicó que los trabajos de reparación finalizaron en horas de la noche del lunes y que el sistema entró en su fase de estabilización durante la madrugada.

Como parte del proceso final, se utilizó hormigón con acelerador en el área intervenida, permitiendo su endurecimiento durante varias horas para garantizar la estabilidad y seguridad de la reparación realizada.

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González Delgado indicó que en la mañana de hoy comenzó la apertura controlada del sistema, lo que marca el inicio del proceso de recuperación del servicio en las comunidades afectadas.

Este procedimiento, según explicó, se realiza de forma gradual para evitar cambios bruscos de presión que puedan provocar nuevas fallas en la infraestructura.

“Luego de varios días de trabajo continuo, hemos completado una reparación compleja y ya comenzamos el proceso de recuperación del sistema”, expresó el funcionario. Añadió que el objetivo principal es restablecer el servicio “de forma rápida, segura y estable” a los hogares impactados.

La AAA estimó que alrededor del 50 por ciento de los clientes afectados, lo que representa cerca de 60,000 abonados, podría recuperar el servicio de agua potable en las próximas 24 horas.

La recuperación continuará de manera progresiva hasta lograr la estabilización total del sistema del Superacueducto.

El presidente ejecutivo agradeció el trabajo del personal técnico de la agencia, destacando su labor ininterrumpida durante varios días para completar la reparación bajo condiciones complejas.

Asimismo, extendió su agradecimiento a la gobernadora Jenniffer González Colón y al alcalde de Municipio de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, por el apoyo brindado durante la emergencia, incluyendo la colaboración de equipos especializados.

Mientras continúa la recuperación del sistema, la AAA mantiene activos sus planes de mitigación y distribución de agua potable en coordinación con múltiples agencias gubernamentales, entre ellas la Guardia Nacional, la Compañía de Turismo, el Departamento de Agricultura, la AMA, el Departamento de la Familia y el Departamento de la Vivienda, entre otras.

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Estas acciones buscan garantizar el acceso al recurso a las comunidades que aún permanecen afectadas por la interrupción del servicio.

González Delgado adelantó que la AAA impulsará un plan de mantenimiento, inspección y modernización de la infraestructura del sistema metropolitano, con especial enfoque en componentes críticos del Superacueducto.

El funcionario señaló que estos trabajos incluirán estudios especializados para identificar oportunidades de mejora y reforzar la resiliencia del sistema.

“Los eventos de los pasados días reafirman la necesidad de fortalecer nuestra infraestructura. A partir de julio estaremos impulsando una agenda agresiva de mantenimiento y mejoras”, afirmó.