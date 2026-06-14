El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ingeniero Luis González, admitió el domingo que la tercera avería identificada en el Superacueducto, y que ha afectado a más de 100,000 clientes en la zona metropolitana, es mayor de lo previsto, aunque se mantiene esperanzado de que las labores de reparación podrían culminar este lunes.

“Debemos informar responsablemente que este último punto es una avería mucho mayor a las que hemos observado en las primeras dos. Literalmente, el tubo está roto en la parte de abajo. Estamos trabajando con eso”, dijo González a Noticentro en el lugar donde se llevan a cabo los trabajos.

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Explicó que la rotura se produjo “en la parte donde el tubo cambia la dirección. En efecto de lo que es el peso de la tubería en esa sección tiende a ser mayor”.

Luego de notificar el viernes que atenderían dos averías que fueron encontradas en el Superacueducto y que serían finalizadas el lunes, la AAA informó el sábado sobre este tercer contratiempo, pero no se indicó en ese momento la gravedad del asunto.

Ante este nuevo panorama, González aseguró que intentarán terminar los trabajos el lunes, aunque aceptó que la gravedad de la avería podría dar al traste con sus proyecciones.

“Es nuestra expectativa. De no ocurrir inconvenientes, es empujar todo esto para terminar mañana (hoy), pero tenemos que admitir que esta última avería es mucho más seria que las que habíamos encontrado”, subrayó.

Previo a conocerse la situación, la AAA anunció el cierre de una línea de distribución de 24 pulgadas que suple al sector de Levittown, en Toa Baja y que afecta a varios sectores de ese municipio.

Además, están sin servicio de agua potable sectores de Bayamón, Guaynabo, San Juan, Carolina, Loíza, Caguas, Aguas Buenas, Gurabo y Juncos.

González Medina explicó que los abonados de sectores como Bayamón, Guaynabo, San Juan y otros municipios cercanos comenzarían a recibir el servicio de agua durante “las primeras 24 horas” después de finalizados los trabajos.

La AAA informó además que se habilitaron una serie de oasis en distintos municipios para atender a los residentes afectados. Los puntos y contactos son los siguientes: San Juan, con 20 camiones, puede comunicarse 787-480-2025; Bayamón, con 14 camiones, al 787-786-6400; Carolina, con 16 camiones, al 787-769-4000; y Loíza, con dos camiones, al 787-876-6549.