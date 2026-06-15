La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) precisó que continúa trabajando hoy, lunes, en la reparación del Superacueducto, luego de que se identificara una tercera rotura en la tubería principal que ha dejado a más de 100,000 abonados sin servicio de agua potable.

Aunque la proyección continúa siendo culminar los trabajos durante el día de hoy, el presidente ejecutivo de la corporación pública, el ingeniero Luis González, reveló que este tercer punto de rotura es “una avería mucho mayor a las que hemos observado en las primeras dos”.

Tercera avería del Superacueducto ( Fotocaptura AAA en X )

“Esta situación presenta un nivel de complejidad significativamente mayor que los dos puntos encontrados previamente, cuyos daños eran de menor escala”, escribió hoy la AAA a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Tercera avería hallada en el Superacueducto ( Fotocaptura X )

La corporación pública no especificó si el hecho de que la rotura encontrada es mayor, implicará que tomará más tiempo de reparación. En cambio, la publicación asegura que los empleados trabajan “ininterrumpidamente” para completar los trabajos y restablecer el servicio “en el menor tiempo posible”.

Anteriormente, González había precisado que durante las primeras 24 horas luego de culminadas las reparaciones, cerca del 50% de los abonados afectados recuperarían el servicio de agua.

La AAA anunció también ayer el cierre de una línea de distribución de 24 pulgadas que suple agua al sector de Levittown, en Toa Baja, como parte de las labores. Esto también mantiene sin servicio de agua a varios sectores de ese municipio.

Además, permanecen sin servicio de agua potable sectores de Bayamón, Guaynabo, San Juan, Carolina, Loíza, Caguas, Aguas Buenas, Gurabo y Juncos.