Adjuntas. Su brisa fresca, charcas cristalinas y la actitud vanguardista de su gente en buscar nuevas maneras de producir energía renovable lo hacen, entre otras cosas, un municipio especial.

La Ciudad del Gigante Dormido es un paraíso que ubica entre las montañas de la Cordillera Central, haciéndose notar al ser el lugar donde se esparce el Bosque Estatal de Guilarte, así como una de las montañas más altas de la Isla, el Monte Guilarte.

Son, precisamente, estas cualidades, así como la amenidad de sus habitantes, unos 18,020 contabilizados por el Buró del Censo de los Estados Unidos en el 2020, las que sus residentes atesoran.

PUBLICIDAD

“Es un pueblo muy bueno y que tiene mucho potencial. Se ve el desarrollo. Hay gente muy buena”, aseguró el propietario de Lucy’s Pizza, Gustavo Irizarry.

Gustavo Irizarry ( Sara R. Marrero Cabán )

El municipio destaca por la cantidad de comercios activos que mantienen al casco urbano vibrante y la baja criminalidad que se reporta.

Muchos de los ciudadanos agradecen la gestión del alcalde incumbente, José Hiram Soto, por impulsar la actividad económica local, así como por mantener las carreteras en buenas condiciones y ser efectivo en el manejo de emergencias, como lo fue durante el paso de la tormenta tropical Ernesto, que en su trayectoria cercana a la Isla se convirtió en un huracán de categoría 1 en aguas del Atlántico, dejando así copiosas lluvias en distintas regiones de Puerto Rico.

“Por ahora (el alcalde) está arreglando carreteras. Ahora mismo con esto de la tormenta él estuvo ahí”, aseguró Maribel Torres, quien alabó la gestión del funcionario.

“El alcalde está (trabajando) bueno, brega bien”, coincidió su compueblano Mingo Caraballo.

Roberto y Mingo Caraballo ( Sara R. Marrero Cabán )

Empero, así como en todo asunto de la vida, siempre hay espacio para mejorar. Así lo certificó Irizarry y otros adjunteños, quienes conversaron con Primera Hora en un recorrido que dio este medio por el municipio.

Enfoque al visitante

Irizarry, quien preside la Asociación de Comerciantes de Adjuntas y la Asociación Comunitaria de Energía Solar Adjunteña (ACESA), apuntó que el pueblo se beneficiaría aún más si se le da un “refuerzo” en el ámbito turístico, lo que se traducirá a un crecimiento económico mayúsculo.

“¿En qué se puede mejorar Adjuntas? En darle un refuerzo turístico, en que Adjuntas sea un ‘spot’ turístico, en que se le dé mayor visión en el ámbito turístico para así, entonces, crear base económica en el comercio y el turismo”, comentó al sugerir que se debe agilizar la apertura de la Hacienda Sotomayor.

PUBLICIDAD

“Todavía este es un pueblo que, a pie, se puede ir a todos los sitios. Podemos ir al correo, podemos ir al banco, podemos ir a la cooperativa, podemos ir al doctor, podemos ir a la farmacia, podemos dejar el carro en un laíto y a pie (llegamos a todos los lugares), no tanto por ser pequeño, es que tenemos todo ahí”, celebró.

Aunque Irizarry admitió que la primera fuente de ingresos en su restaurante proviene de los consumidores locales, afirmó que el panorama es distinto durante los fines de semana. De viernes a domingo, “trabajamos con el turismo”, indicó.

“El alcalde tiene que (hacer) de Adjuntas un ‘spot’, ponerlo a sonar a nivel local e internacional. Ambas partes para atraer. Tenemos un pueblo bien bonito para eso”, reiteró.

Jonathan Pérez Marín, quien es dueño de la Hacienda Jácana donde se produce el Café Latitud 18, concordó que le gustaría ser testigo de más esfuerzos municipales y estatales en pro del sector turístico.

Jonathan Pérez ( Sara R. Marrero Cabán )

Esto se podría hacer, según el comerciante, al establecer un programa de reciclaje actualizado y removiendo el despacho de basura de la carretera PR-123, que es la “la puerta de los tres pueblos” de Utuado, Lares y Ponce.

“El primer (tema por atender) es el tema de la basura que, aunque ha mejorado un poco, creo que tenemos a la puerta del pueblo un despacho de basura que afea muchísimo la entrada del pueblo, crea plagas cerca de lugares comerciales y, para mí, yo creo que es un tema importante por atender en conjunto con un programa actualizado de reciclaje”, estimó.

PUBLICIDAD

Área de despacho de basura ( Sara R. Marrero Cabán )

“Nosotros somos un pueblo agrícola, somos un pueblo cuyos ejes centrales son gastronomía, turismo y la agricultura. Por ser esos temas principales en el eje económico del pueblo, creamos muchos desperdicios que puede ser bien atendido con un tema de reciclaje y disposición de basura eficiente”, continuó.

Pero, una vez se logre atraer aún más turistas, ¿para dónde se dirigirían? Según Pérez Marín, este es un cuestionamiento válido, ya que algunos de los lugares carecen de rotulación apropiada para guiarlos.

“Debería tener mejor identificado los ciudadanos que nos visitan hacia dónde van, qué hay disponible para ofrecer. Mejorarían el flujo económico del pueblo”, consideró.

Por su parte, Roberto Caraballo Rivera consideró que a la administración municipal le urge ser más activo en impulsar la economía local.

“La gente yo no sé dónde está, a veces me pongo a pensar, y cuándo los que estamos arrastrando los pies, que ya estamos en la tercera edad papá Dios nos lleve, ¿qué quedaría en este país?, porque ya juventud no se ve”, cuestionó también sobra despoblación que afecta a nivel general al País.

Conoce más