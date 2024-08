Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Maricao. La tranquilidad que se percibe en el alejado municipio de Maricao invita a quedarse. Y los residentes con quienes te cruzas un “buenos días” te regalan una sonrisa antes de que puedas devolvérsela.

Por eso, cuando se les pregunta por sus preocupaciones o inquietudes hacen una pausa para responder.

Eneida Rodríguez Rosado, ama de casa que reside en el sector Los Cuadros del barrio Montoso, habló de los servicios médicos que le gustaría mejoraran en la llamada Tierra del Café.

“Sí me preocupa el servicio de (la clínica) Migrante, porque uno tiene una emergencia, llama y lo que sale es una máquina”, dijo la mujer en referencia a las instalaciones médicas Migrant Health Center, localizadas en la región central-oeste y oeste de Puerto Rico.

“Me contesta una máquina y le dicen a uno tal cosa, y tú vuelves y llamas para atrás y te sale la máquina otra vez y todo el tiempo es una máquina y tú no puedes salir de ninguna duda, porque a una máquina tú no le puedes hacer preguntas”, indicó la mujer sobre una de sus mayores inquietudes.

Tras residir “toda la vida” en Maricao, lamentó ver cómo ha decaído este servicio, pues indicó que “antes no era así y alguien cogía la llamada”.

“Debe ser por el costo de empleado y lo han reemplazado por una máquina”, teorizó.

Eneida estaba en el establecimiento López School Supply and Gift Shop, al lado de la Parroquia San Juan Bautista, cerca de la plaza de recreo.

La tienda era atendida por su propietaria, Odette López Collazo, quien se unió a la conversación.

La residente del barrio Bucarabones, por su parte, mostró inquietud por las condiciones de las carreteras, cuyo mal estado se extiende desde el casco urbano a los barrios, según documentó Primera Hora.

“Maricao es un pueblo que es accidentado (en cuanto a su topografía), y entonces el tener las carreteras en malas condiciones es un peligro. Todas están malas, las vías estatales y municipales”, aseguró.

La exempleada del ayuntamiento por 27 años fue más allá con sus declaraciones al decir que “sé que los fondos están disponibles allí… ¿y por qué no se han realizado esas labores?”.

Las féminas también hablaron de la falta de mantenimiento de instalaciones recreativas, lo que –indicaron– obliga a las personas a ejercitarse y a caminar en las vías de rodaje, que en ciertos lugares puede ser peligroso.

Eneida compartió que, en su caso, necesita caminar por lo menos media hora al día, por recomendación médica, pero no tiene dónde hacerlo.

Sugirió al municipio que habilite una pista en el abandonado parque de pelota, localizado al lado del cuartel de la Policía. Al momento de nuestra visita, un caballo custodiaba la estructura en desuso.

“Son parques que no se usan, porque hay más. Hay otro allá arriba que es el Parque Arbona (Estadio Municipal Johnny Arbona Quiñones) que tampoco se usa. No hay pista tampoco. Y entonces yo veo que, de tarde, la gente se mete en la carretera del Hatchery (The Maricao Fish Hatchery – Vivero de Peces) a caminar, que es bien bonito, pero la carretera es estrecha y no hay iluminación. Es un sitio solitario, para mujeres solas es peligroso. Y yo digo, si está este parque ahí al lado del cuartel, al frente del Hatchery, o qué mejor que en la misma yerba hacer una marca que las mujeres podamos ir a caminar”, detalló.

La ama de casa también condenó el cierre del gimnasio municipal que, según indicó, lo mudaron al sector La Carmen en el barrio Montoso “y siempre está cerrado”.

“Entonces, muchas personas que lo usaban se van a Las Marías, porque allí sí tienen un gimnasio abierto desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. ¿Y entonces, el que no tiene carro, el que es incapacitado, el que no se le facilita viajar para otro pueblo, qué hace?”, cuestionó Eneida.

Los residentes de Maricao, si desean disfrutar de un parque de pelota, deben llegar hasta el alejado barrio de Indiera Fría, pues, según indicaron “es el único en uso”.

Ninguna de las entrevistadas, por otra parte, pudo mencionar algún servicio que el municipio ofreciera de manera eficiente cuando este medio les preguntó.

“No creo que te pueda decir alguno. Mira cómo están esas calles del casco urbano, Mira esta aquí al frente, llena de caca de palomas, que genera enfermedades”, señaló López Collazo, temiendo por las condiciones respiratorias que esos desechos pueden provocar.

“La iglesia estaba recién pintada y mírala ahora, toda manchada… y mira el piso de la tienda”, dijo señalando las numerosas plumas de las aves que el viento empujaba hacia el establecimiento.

Para aliviar la situación, la comerciante sugirió al municipio lavar las calles con alguna regularidad.

Lamentó, además, que la administración del alcalde Wilfredo Ruiz no cuente con oficinas de ayuda al ciudadano o de turismo que promocione actividades culturales o eventos en el pueblo.

En cambio, elogió el trabajo que se realiza desde las redes sociales Disfruta Maricao (ww.facebook.com/DisfrutaMaricao) “que se encarga de promocionar el municipio”.

De forma distinta, en cambio, se expresó el comerciante Radamés Feliciano López, propietario de la Panadería y Pizzería Leemarys.

“Yo estoy bien aquí; recibimos los servicios de recogido de basura y, si tenemos alguna emergencia de salud, hay donde acudir”, explicó mientras atendía público en el establecimiento.

Cerca de don Radamés estaba el matrimonio mayor compuesto por Ivelise Cedeño Caraballo e Ismael Méndez.

La mujer contó que hacía poco se había mudado al municipio, específicamente a la urbanización Estancias del Cafetal, donde se sentía a gusto. Ella y su esposo venían de residir en Yauco.

“Es tranquilo. Si tuviera que mencionar algo (para mejorar), sería el escaso comercio que hay, en cuestión de tiendas”, así que aprovecha sus salidas a Yauco, que le queda a una hora de camino atravesando la montaña, para adquirir lo que necesite.

