Vega Alta. Situaciones que van desde locales abandonados hasta salideros, y falta de policías suficientes para atender llamados de la ciudadanía, fueron varias de las preocupaciones que compartieron los vegalteños durante un recorrido reciente de Primera Hora por el casco urbano de este municipio costero.

De igual manera, también hubo expresiones de respaldo al trabajo que ha estado llevando la alcaldesa María Vega.

El ciudadano Pedro J. Guardiola Declet, vecino del barrio Maricao, denunció que “se ve mucho salidero”, aunque reconoció que “no sé si esto tiene que ver más con el municipio o con (la Autoridad de) Acueductos (y Alcantarillados)”.

Pedro J. Guardiola Declet ( Suministrada )

“Sí, el municipio está echando pa’lante. Pero me preocupan esos salideros. Hay un salidero llegando al colmado donde yo vivo allá arriba en el barrio Maricao, que sale de una pared que es como de contención. Y parece que no le meten mano porque tienen que bregar con todo ese cemento o algo, y no sé… no es fácil. Y es agua que tú la vas a ver bajando por allí. Es como si estuviera una pluma abierta todo el tiempo. Y lleva tiempo eso ahí, lleva meses”, explicó, agregando que los vecinos se han ocupado de llamar y hacer querellas.

Sugirió que el municipio “tendrá que hablar con Acueductos, porque no sé quiénes son los que tendrían que hacer el trabajo. Pero poner presión pa’ que breguen con eso, porque imagínate, son galones y galones que se pierden allí, diarios”.

En tanto, Carlos J. Rodríguez Figueroa lamentó la proliferación de negocios cerrados y locales que quedan abandonados.

Carlos J. Rodríguez Figueroa ( Suministrada )

“En Vega Alta no hay ni dónde comprarse unos pantaloncillos, ninguna ropa, ni un pantalón o una camisa. Tienes que recurrir al ‘mall’, y a una tienda nada más. Está todo cerrado, vacío. Todo vacío”, lamentó.

“Vega Alta cuenta con esa panadería, una aquí, una allá abajo, la pizzería, y se acabó. Lo demás, oficinas de doctores. Ah, y la cooperativa como negocio. Pero de ahí en fuera, Vega Alta es así (señalando la hilera de locales vacíos y abandonados a lo largo de la avenida”.

Atribuyó la situación a la llegada del centro comercial. “Aquí querían mall. Pues toma mall. El mall le chupó todo, y no se ha recuperado. Porque no sé qué está haciendo la administración existente”, condenó.

Opinó que el municipio debería “promover que esos locales vacíos, que hablen con los dueños, que los tienen cerrados, porque hay un montón de locales grandes cerrados, los den a una renta baja, que el que quiera arriesgarse, pues como la renta la saca en la primera semana, pues se arriesga”.

Por su parte, una joven que prefirió permanecer anónima denunció que al municipio “le falta turismo, parece un pueblo fantasma”.

“Necesita mejores lugares para que las personas puedan socializar, y hacerle algunos cambios quizás al pueblo, porque no está tan poblado como se supone. No tiene la estructura física correspondiente para que atraiga a las personas. Sí necesita en otras áreas el pueblo que sea más limpio, más organizado y que se fomente quizás más la educación y otras actividades que sean relacionadas a mejorar el intelecto, para que si así puede disminuir la criminalidad”, comentó.

Sugirió al municipio “abrir programas para los jóvenes, para que eso les llame la atención, quizás que les dé una idea para crear sus propios negocios y así mejorar también la economía”.

Otra ciudadana, que también prefirió permanecer anónima, alabó la labor de la alcaldesa, asegurando que “se preocupa por las comunidades y nos ayuda bastante a los ciudadanos”, y aseguró que no tiene problemas a denunciar, a excepción de señalar que en el área cerca de la plaza del pueblo “antes había más rampas para impedidos, y las quitaron, no sé por qué, y deben poner más. Y eso el municipio lo puede resolver con facilidad”.

Por último, Virgen Dávila, vecina del barrio Sabana Hoyos, expresó preocupación por la pobre respuesta de la policía municipal ante llamadas de la ciudadanía.

Virgen Dávila ( Suministrada )

“La policía municipal no tiene mucho, y pues… y la policía estatal tampoco. La policía estatal no tiene muchos guardias, y es por prioridad. Pero entonces, cuando le toca que es la guardia municipal que lo tiene que atender, nunca tienen a nadie disponible, y si tienen alguien disponible siempre están en una actividad del municipio”, denunció, agregando que es algo que ha vivido personalmente, y que no es un asunto de ahora, sino que viene ocurriendo hace tiempo.

Exhortó al municipio a que “pongan más policías. Por lo menos los guardias municipales, tienen que hacer algo, contratar más, hacer más academias, pero que haya más disponibles”.

