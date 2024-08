San Lorenzo. El progreso que asegura se ha logrado en el municipio desde su incumbencia en 2021, es uno de los aspectos que más llena de satisfacción al mandatario municipal de San Lorenzo, Jaime Alverio Ramos.

Si bien reveló que los retos no han faltado desde que tomó las riendas de su puesto, aseguró que sigue centrado en trabajar para mejorar la calidad de vida de los compueblanos.

Al ser abordado sobre el malestar por el deterioro de las carreteras, según expresaron varios residentes encuestados por este medio, expuso las razones por las que ha sido una tarea cuesta arriba.

“San Lorenzo es un pueblo bien grande, el número 15 en tamaño, con 53 millas cuadradas, un área urbana muy pequeña y un área rural inmensa”, afirmó.

“Con los retos que estamos atendiendo, hemos avanzado muchísimo. Las calles están malas en todos los municipios, pero en San Lorenzo están peor”, reconoció.

“Hace unos 17 años, la administración de aquel momento hizo un préstamo de $6 millones a la Sección 108 para hacer un cine y una bolera”, dijo sobre la gestión con el programa CDBG, fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos.

“Ese cine y esa bolera no se construyeron, y el préstamo no se repagó. Desde entonces, los fondos que reciben todos los municipios para atender las carreteras, lo que se debe, el gobierno federal lo está reteniendo”, dijo.

A pesar de la situación, indicó, ha trabajado para encarar el problema.

“Cuando nosotros llegamos, empezamos a negociar eso y logramos que nos asignaran, CDBG, 2017, 2018, 2019 y 2020, porque ya del 2021 para acá nosotros hemos estado en cumplimiento con todo. Logramos recuperar esos cuatro años, para $10 millones”, detalló.

Con su gestión, Alverio Ramos aclaró que “hemos ido reparando caminos, pero hay caminos que la situación está bien difícil, porque llevaban en ese momento 20, 30 años, hoy llevan 40 años sin atender”. Sin embargo, en una mirada positiva, aseguró que “yo entiendo que en este cuatrienio vamos a poder llegar al 40%, 45% de los caminos”. Al hablar sobre la preocupación concerniente a la seguridad, abordó los retos que enfrentó al comenzar como primer ejecutivo municipal.

“Cuando nosotros llegamos, la policía municipal era la peor pagada de las regiones. Cuando yo llegué, un policía ganaba $7.25 la hora”, precisó el alcalde. Dijo que la situación provocó que renunciaran.

En la actualidad, tras diversas gestiones para crear una oferta laboral más atractiva, ha logrado que “hoy por hoy tenemos 10 policías municipales, cuatro cadetes, y vamos a seguir reclutando” con la aspiración de “tener un número óptimo de policías para correr todos los turnos los siete días a la semana”. A su vez, resaltó con orgullo que la ordenanza municipal que establece que, de domingo a jueves todo negocio cierre a las 11:00 de la noche, ha “logrado que San Lorenzo, hoy por hoy, el crimen en todos sus renglones ha bajado en un 35% por primera vez en no sé cuántas décadas”.

En cuanto a la crítica por la falta de alumbrado en el llamado Expreso Chayanne (PR-203), manifestó que “la realidad es que ese proyecto no llevaba luminarias”. No obstante, “eso fue nuestra gestión, que nos metimos allí y dimos seguimiento hasta que conseguimos que al proyecto le añadieran luminarias. Están allí está apagadas porque todavía están instalando la cablería. Están instalando todo eso”, dijo entre las diversas gestiones en las que se está trabajando. Contar con más parques recreativos fue el interés de una de las residentes. “Cuando nosotros llegamos, todas las canchas y todos los parques estaban en desuso desde (el huracán) María. No es que estaban en malas condiciones. Es que estaban en desuso, no servían. Hoy por hoy yo tengo todas las canchas en uso”, celebró el también aspirante a una reelección el próximo 5 de noviembre.

“Ya empezamos las reparaciones completas de los daños de María. Hemos hecho cinco canchas, de las 11. Las otras seis, ya está el contrato firmado, que arranca estos días, que son canchas bajo techo, bien modernas. De los parques, estamos haciendo dos”. Sobre estos últimos, el alcalde explicó que, además de pistas de caminar y atracciones para niños, integrarán el concepto de maquinarias para servir como gimnasio para los adultos.

Sobre la sugerencia de tener más presencia en las comunidades, Alverio Ramos se centró en su enfoque para levantar proyectos.

“El pueblo debería empezar a juzgar al administrador. Yo soy un administrador”, dijo. “En este cuatrienio, para que tengas una idea, nosotros tenemos corriendo en estos momentos más de 400 proyectos, para un total de más de $110 millones, y eso requiere, no de ocho horas, requiere las 24 horas, los siete días de la semana”, aseveró, y añadió que “nosotros estamos todo el tiempo en la calle, voy a inspeccionar todos los días los proyectos, por la tarde”.

La Oficina de Agricultura Municipal Agricultura es un acierto que valoró una de las vecinas del pueblo. En este sentido, sintió orgullo de que sirva de ente facilitador en este campo.

“Les damos adiestramientos. Si el agricultor necesita hacer una gestión en San Juan, nosotros los ayudamos a llenar documentos. Somos el vínculo con el Departamento de Agricultura estatal, y cerramos el ciclo completo hasta llegar a la parte de mercadeo para que sus productos no se queden en la finca”, explicó entre los tantos servicios que ofrece la oficina.

En las elecciones de noviembre próximo, Alverio Ramos, del Partido Nuevo Progresista, enfrentará a John Dávila Andino (Partido Popular Democrático), Edgar Joel Crespo del Toro (Movimiento Victoria Ciudadana) y Carlos Izquierdo Cáez (Partido Independentista Puertorriqueño).