Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

San Lorenzo. La belleza de sus montañas y el calor de su gente es uno de los aspectos que sale a relucir al asomarse al Ciudad Samaritana. Pero esto no resta la preocupación de algunos residentes para que se atiendan asuntos que interfieren en el bienestar de la comunidad.

Vivir en un entorno de mayor patrullaje para sentir seguridad, corregir el deterioro de numerosas carreteras, y contar con parques recreativos que sirvan a niños y adultos, son algunos de los intereses compartidos por vecinos que accedieron a hablar con Primera Hora, y quienes demandaron intervención por parte del alcalde Jaime Alverio Ramos para resolverlos.

Frank Cordero Lugo fue enfático en su decepción por el deterioro de numerosas calles.

“Debe mejorar en infraestructura, específicamente las carreteras urbanas y rurales en mal estado. Eso se ve en muchas áreas”, dijo el ciudadano, quien reside en San Lorenzo desde el 2008 y asegura “no ha habido mejoría”.

Frank Cordero

El hombre también señaló la falta de iluminación en áreas públicas.

“Ahora mismo en el (expreso) Chayanne (PR-203) no hay alumbrado. Eso es una carretera estatal, pero él tiene que hacer las gestiones. ¿Por qué no lo ponen a funcionar? ¿Están esperando un mes antes de las elecciones?”, afirmó haciendo referencia a la oportunidad de ejercer el voto el próximo 5 de noviembre.

“Lleva más de dos, tres años. Yo creo que desde (el huracán) María para acá. Y eso uno no lo dice por mal. Uno lo dice por bien, que el pueblo abra los ojos”, aseveró.

En una nota positiva, el apoyo del municipio a los que cultivan la tierra fue un acierto que aplaudió Myriam Rivera Díaz, bien sea para quienes lo realizan como un sustento económico o, simplemente, para las personas que lo ven como un pasatiempo provechoso.

“(El alcalde) ha fomentado una oficina para que los agricultores tengan información de seguros que hay, que antes yo no lo había escuchado y es de mucho beneficio para ellos”, resaltó complacida al referirse a la Oficina de Agricultura Municipal.

Myriam Rivera

A su vez, confesó que no se dedica a este ejercicio, pero “tengo amistades que son agricultores y me gusta mucho fomentar lo que es la agricultura porque es algo que en algún momento de crisis es lo único que nos va a ayudar a nosotros a seguir adelante”. Por otro lado, Rivera Díaz observó que hay propuestas “que todavía no están completadas”, pero se mostró paciente hacia el mandatario por entender que “también hay que darle su tiempo para que él pueda realizar los proyectos que están en la mesa”.

La residente del barrio Jagual también confesó su anhelo por contar con áreas para mayor esparcimiento de los ciudadanos.

“Me gusta mucho lo que son los parques recreativos para los niños porque a veces no todos los padres tienen el dinero para llevar a los niños a sitios donde hay que pagar”, dijo.

“Cerca de nosotros está el (parque) de las Parcelas del 6. Me gustaría que en algún momento dado Jagual también tuviese un parque recreativo”, expuso con ilusión, y agregó que, de materializarse, le gustaría que contara con “actividades para niños y pistas para caminar para los adultos, para también fomentar lo que es el ejercicio, porque los envejecientes no tienen dónde caminar en un sitio seguro”.

Al indagar sobre el desempeño de Alverio Ramos, lo bueno y aquello por mejorar, Gretlany Osorio Cotto se concentró en observaciones que le provocan frustración. Una de ellas es la falta de presencia del mandatario en las comunidades.

Gretlany Osorio

“En el pueblo nunca lo he visto. Hay muchas personas que no lo conocen”, sostuvo con énfasis la residente de Ciudad Massó, y expuso su preocupación por el tema de la seguridad.

“Si pasa algo, los guardias tienen que venir de Caguas porque aquí nunca hay. Tienen que venir de Caguas porque aquí yo veo ese cuartelillo vacío siempre”, aseguró sobre el cuerpo de la policía municipal, y como solución, propuso “más patrullaje”.

El aspecto de las carreteras es otro tema que quiso destacar.

“Los hoyos que hay, (las vías están) bastante deterioradas. Llevan así mucho antes de (el huracán) María. Cada vez que uno cae en un hoyo, las gomas, se fastidia todo”, lamentó, y señaló el área donde reside como uno de los afectados.

“Donde está el parquecito de Ciudad Massó, deben arreglar esa carretera. Está malísima. No importa si es estatal, municipal, lo deben de arreglar. Que haga las gestiones”, le recomendó al alcalde.

