La Administración de Servicios Generales (ASG) informó hoy en un comunicado que autorizó al Departamento de la Familia para contratar los servicios de amas de llaves “mediante el mecanismo correcto”.

De acuerdo con el comunicado, la solicitud para la contratación de los servicios fue sometida en el día de ayer y aprobada “sujeta a la celebración de un proceso competitivo conforme a las disposiciones de ley”.

Según la ASG, el proceso se da luego de que previamente “el Departamento de la Familia intentara contratar de manera directa sin facultad para ello, por una categorización incorrecta del servicio”. “Lo que autorizamos es una contratación directa que permita que el servicio continúe mientras se celebra un proceso de subasta con el rigor y la transparencia de todos los procesos que se realizan en la ASG, incluyendo que los procesos sean públicos”, expresó Karla Mercado Rivera, administradora de la ASG.

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Mercado Rivera explicó que “una compañía que ofrece servicios de amas de llave no es un servicio profesional. Ese tipo de servicio tiene que contratarse bajo las reglas que corresponden a servicios no profesionales”.

De acuerdo con Mercado Rivera, los procesos de contratación de servicios profesionales no cuentan con el mismo nivel de transparencia y rigurosidad que los procesos competitivos de bienes y servicios no profesionales. “Los procesos que lleva a cabo la ASG son más rigurosos, pero gracias a la tecnología también son más ágiles. Ese rigor no debe verse como un obstáculo. Todo lo contrario. Le da transparencia al Gobierno y también le da una garantía de pago y confiabilidad a los suplidores que resultan agraciados”, señaló.

“Aquí lo importante es que se actuó rápido. Familia respondió, sometió lo que correspondía y nuestra agencia lo evaluó y lo aprobó el mismo día. De esta manera garantizamos que el servicio a nuestros adultos mayores se dé, pero de la mano de garantizar que la utilización de fondos públicos se haga bien”, concluyó la funcionaria.

Las expresiones de Mercado Rivera se dan luego que más temprano esta semana trascendiera que la Corporación de Servicios de Ama de Llaves (COSALL), suspendió los servicios que ofrece, luego que el Departamento de la Familia no renovara a tiempo el contrato con la empresa. En medio de la controversia, la secretaria del Departamento de la Familia Suzane Roig Fuertes, adjudicó la dilación en el proceso de contratación a la Junta de Supervisión Fiscal pero ese ente afirmó públicamente que la agencia no inició el trámite para la renovación del contrato con anticipación suficiente para que fuese tramitado a tiempo. Las declaraciones emitidas hoy por la ASG dan al traste con lo expresado por la secretaria, al dejar entrever que el Departamento intentó renovar el contrato siguiendo un proceso irregular.