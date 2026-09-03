El Departamento de la Familia informó hoy en un comunicado que la Administración de Familias y Niños (ADFAN) aprobó una extensión del contrato de servicios de amas de llaves, mientras culminan el proceso administrativo para la renovación del mismo.

Según el comunicado, la agencia ha realizado las gestiones y sometido la documentación requerida para completar la formalización de un nuevo contrato con la Corporación de Servicios de Ama de Llaves (COSALL), y aseguró que actualmente se encuentra bajo la evaluación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por tratarse de un acuerdo que, debido a su cuantía, requiere reglamentariamente la aprobación de dicho organismo federal.

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La extensión del contrato se da luego que el miércoles trascendiera públicamente que la Junta de Supervisión Fiscal revelara ayer que la agencia no había sometido los documentos con anticipación suficiente para que el contrato fuese renovado sin que se afectaran los servicios, y ordenara al Departamento extender un contrato temporero mientras se aprobaba la renovación.

Hoy, la agencia insistió en que los trámites para la renovación del contrato “iniciaron formalmente a principios de agosto de 2026. Para que la JSF considere formalmente una solicitud de aprobación de fondos, ésta debe ingresarse a la plataforma de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), lo que el DF hizo el 14 de agosto pasado. El DF dio seguimiento a la JSF el pasado 17 de agosto de 2026, con una notificación de cortesía que incluía la totalidad de los documentos enviados a la OGP”.

Ante la pausa temporal notificada por COSALL, la secretaria de la agencia, Suzzanne Roig Fuertes enfatizó que el departamento, junto a la ADFAN, se encuentra trabajando intensamente para asegurar que los participantes sigan recibiendo la asistencia necesaria.

“El Departamento de la Familia confirma la extensión al contrato de servicios de amas de llaves, garantizando así la continuidad de la asistencia a los participantes mientras culminan los trámites administrativos correspondientes. Nuestra prioridad es que las familias y participantes que dependen de estos servicios no se vean afectados. Estamos dando seguimiento directo a la situación y realizando todas las gestiones necesarias para procurar que los servicios continúen con normalidad”, afirmó la secretaria Roig Fuertes.

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COSALL cuenta con una plantilla de 1,420 amas de llaves que atienden directamente a 1,596 personas a través de toda la Isla. El Departamento de la Familia aseguró que a pesar de la pausa temporal en los servicios provistos por dicha corporación, la atención a esta población continúa operando con normalidad por medio de otros proveedores, incluyendo municipios, organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas.

Además destacaron que ninguna otra entidad o compañía contratada por el Departamento de la Familia para ofrecer servicios de amas de llaves ha pausado o cancelado sus operaciones.