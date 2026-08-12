El Departamento de la Familia intervino con un hogar en Maunabo que ofrecía servicios de cuidado a adultos mayores sin contar con la licencia requerida, informó la agencia esta mañana.

La intervención se llevó a cabo en el establecimiento conocido como Hogar Santa Teresita, luego de que la agencia recibiera un referido a través de su oficina local en Maunabo.

Al momento de la intervención, personal de la agencia encontró a dos adultas mayores que recibían servicios de cuidado en el lugar. Como parte del protocolo, Familia inició las gestiones para garantizar la seguridad de las residentes y coordinar su reubicación. También se coordinaron sus traslados en ambulancia a instituciones hospitalarias.

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Además, los funcionarios identificaron a otra adulta mayor que recibía servicios de cuidado diurno en el establecimiento. Esta ya se encuentra bajo el cuidado de sus familiares.

Familia advierte sobre hogares sin licencia

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, aseguró que la agencia continuará interviniendo ante referidos relacionados con establecimientos que operen sin cumplir con los requisitos establecidos para proteger a los adultos mayores.

“Cada referido que recibimos sobre un posible establecimiento clandestino es atendido con la seriedad y urgencia que amerita. Nuestra prioridad es proteger a los adultos mayores, verificar las condiciones en las que se encuentran y tomar las acciones necesarias para garantizar su seguridad. Operar un hogar sin la licencia correspondiente no es aceptable y continuaremos fiscalizando e interviniendo donde sea necesario”, expresó Roig Fuertes en declaraciones escritas.

Familia exhortó a familiares y ciudadanos a verificar que cualquier establecimiento donde contemplen ubicar a un adulto mayor cuente con las autorizaciones correspondientes.

También pidió reportar cualquier situación que pueda representar un riesgo para la seguridad, salud o bienestar de esta población.

Según la agencia, desde enero pasado se han cerrado 46 hogares de cuido prolongado para adultos mayores, entre establecimientos licenciados y clandestinos.

Caso de cuidador que realizó un presunto ritual

La intervención en Maunabo ocurre en momentos en que las autoridades atienden el caso contra el cuidador Eddie Mojica Pérez, de 41 años, quien presuntamente realizó un ritual para que “muriera en paz” Evalina Ortiz Ruiz, de 87 años, quien es parcialmente ciega, padece Alzheimer y necesita permanecer encamada.

El cuidador Eddie Mojica Peña enfrenta cargos por tentativa de asesinato y maltrato a personas de edad avanzada. ( Suministrada por la Policía )

La octogenaria presentaba abrasiones en todo el cuerpo y un trauma en la cabeza.

Los presuntos hechos ocurrieron el 11 de julio en la parte baja del hogar Casa Dorada en Las Piedras.

Mojica Pérez enfrenta cargos por tentativa de asesinato y maltrato a una persona de edad avanzada, con una fianza de $500,000. Este será evaluado para determinar si tiene la capacidad mental para comprender el proceso judicial. La vista de procesabilidad fue pautada para el próximo 20 de agosto en el Tribunal de Humacao.