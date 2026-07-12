Un hombre fue arrestado con relación a un presunto caso de maltrato contra una octogenaria en Las Piedras, bajo circunstancias que no han sido precisadas.

Según revela el informe suministrado por la Policía de Puerto Rico, agentes investigaron preliminarmente el sábado un caso de maltrato institucional, reportado a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 como una situación sospechosa.

Los hechos ocurrieron en el Hogar Casa Dorada, ubicado en el barrio Collores en Las Piedras.

La investigación preliminar indicó que los agentes encontraron a una mujer de 86 años, en el suelo de una estructura ubicada bajo una residencia.

La perjudicada fue atendida inicialmente por personal de manejo de emergencias y, posteriormente, por paramédicos. La octogenaria presentaba abrasiones en distintas partes del cuerpo y trauma en el área de la cabeza, siendo llevada a un hospital del área para recibir atención médica.

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Como parte de la investigación, un hombre que tenía a su cargo el cuidado de la octogenaria fue detenido.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Humacao, que continúa con la pesquisa, para la posible radicación de cargos.

Cancelan licencia al hogar

Como parte de los procedimientos, se notificó al Departamento de la Familia, que asumió la intervención correspondiente cancelando “de inmediato” la licencia del hogar de cuidado prolongado, según reportó El Nuevo Día.

“Este hogar ya era objeto de una investigación administrativa por alegada negligencia en la prestación de servicios a los adultos mayores bajo su cuidado, proceso que el Departamento mantenía bajo estrecha supervisión”, indicó la agencia en declaraciones escritas.

En el lugar permanecían dos residentes privados (que no recibían servicios subvencionados por la agencia) y tras la remoción de la licencia operacional, Familia les ofrecería otras opciones de instituciones de cuidado prolongado disponibles.

Circulan versiones de que el hombre indicó a la Policía que había llevado a la anciana a ese lugar como parte de un “ritual” para que la mujer “descansara en paz”. Las autoridades evaluarían la veracidad de las presuntas declaraciones y el estado de salud mental del arrestado.