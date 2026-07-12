Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan un “carjacking” reportado durante la noche de ayer en la carretera PR-159, en la jurisdicción del barrio Quebrada Arenas, en Toa Alta.

Según la información preliminar, la querellante informó que se encontraba en el interior de su vehículo Hyundai Kona, año 2018, con tablilla JBB-400, cuando fue sorprendida por un individuo enmascarado.

La Policía indicó que el sospechoso, mediante amenaza e intimidación y utilizando un arma de fuego, despojó a la mujer del vehículo y posteriormente huyó del lugar a bordo del mismo. La perjudicada resultó ilesa durante el incidente.

No se informaron arrestos relacionados a este caso.

El agente Jimmy Flores, adscrito al Distrito de Toa Alta, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, quienes continuarán con la pesquisa.