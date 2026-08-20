Las cifras de maltrato de menores en este año 2026 reflejan una disminución en los casos referidos por el pueblo al Departamento de la Familia, “a pesar de todos los llamados que seguimos haciendo a que reporten cualquier situación”, denunció este jueves la secretaria, Suzanne Roig Fuertes.

Según detalló, hasta el 19 de agosto de 2026, se han registrado 10,368 referidos por maltrato de menores. De estos casos, se ha culminado la investigación en 6,957, en los que en 1,881 casos se detectaron fundamentos o indicios de que el pequeño es una víctima.

En todo el 2025, en cambio, se registraron 17,238 casos, de los cuales se ha concluido la investigación en 17,054. De estos, se detectaron 4,333 con fundamentos de maltrato de menores. Los otros 184 casos, o un 0.34%, están en proceso de investigación, dijo la funcionaria.

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Cálculos de la agencia apuntan a que el 85% de los casos identificados por posible maltrato en estas investigaciones que realiza Familia son por algún tipo de negligencia, que es cuando no se les da a los menores el cuidado o atención debida en aspectos emocionales, educativos, físicos o de salud.

Debido a la prevalencia de casos, la agencia lanzó este jueves una campaña de orientación dirigida a llamar a los padres a evitar las negligencias que pueden ocurrir en un momento de descuido, como pudiese ser que al menor le caiga un sartén con salsa caliente que había en la estufa o que se ahogue en la piscina.

La campaña, denominada “Un segundo puede cambiarlo todo”, busca priorizar la seguridad de los menores de edad, detalló Roig Fuertes.

“La negligencia es la base de todas las tipificaciones de maltrato. Por eso es que, si atacamos la base, tenemos que apostar a la esperanza de que disminuyan las incidencias con menores”, sostuvo la funcionaria, al presentar la campaña durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Por su parte, la administradora de la Administración de Familias y Niños, Wilma Ortiz Rivera, explicó que con la campaña se busca impactar a padres, madres o cuidadores de menores de edad sobre “el peligro real de las distracciones cotidianas y la importancia de la vigilancia activa”.

Se busca “educar e intervenir antes de que ocurra una tragedia” causada por una breve desatención, como pudiese ser dejar al menor solo mientras se contesta una llamada telefónica, dijo la administradora.

“La negligencia tiene muchas caras. A veces los adultos no reconocemos hasta que pasa algo grave”, expuso.

Si conoce un caso de maltrato de menores, puede comunicarse con el Departamento de la Familia al 787-749-1333. Si, en cambio, desea obtener una orientación, puede comunicarse al 787-977-8022.