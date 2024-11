Con un gobierno de mayoría absoluta en las cámaras legislativas y afiliado al partido que dirigirá a los Estados Unidos, el Republicano, parecería que Jenniffer González Colón no enfrentaría mayores retos para gobernar en estos próximos cuatro años.

Sin embargo, la gobernadora electa podrá ver cómo estas posibles ventajas podrían convertirse rápidamente en puntos en su contra.

El País espera la ejecución de los grandes cambios prometidos de manera rápida, principalmente en su propuesta de sacar a LUMA Energy de la dirección de la transmisión y la distribución de energía eléctrica, lograr la reconstrucción del país y mejorar la economía. No hacerlo, representaría la pérdida de su credibilidad y podría provocar manifestaciones de una oposición que se mostró activa en la época electoral, según opinaron varios abogados y expertos en política consultados por Primera Hora para conocer los retos y ventajas de la próxima administración.

“Ella necesita ejecutar inmediatamente. Como todo gobierno, ese primer año es lo que define lo que va a ser el resto del cuatrienio. Los cambios radicales que se quieren hacer de política pública, de que la Legislatura te apruebe todos esos proyectos, asuntos medulares, los tiene que hacer de manera inmediata para que después no pierda el momentum de ese primer año de gobernación”, puntualizó la abogada Anabelle Torres Colberg, al analizar los desafíos de González Colón.

Pero, al describir las ventajas con las que arrancará la nueva administración, Torres Colberg vio cómo estas podrían transformarse en obstáculos de un pestañazo.

Anabelle Torres Colberg

Por ejemplo, comentó que la administración de González Colón arrancará sin ningún tipo de excusas a la hora de tratar de establecer alguna razón para no poder cumplir. Estableció que su triunfo fue contundente y el dominio que le permitió el elector, al elegir una Cámara de Representantes y un Senado novoprogresista, la deja sin razones para tomar el discurso de otros gobernadores, de que el gobierno compartido no le permitió ejecutar.

Otro punto que puede ser positivo o negativo contra González Colón es que fue quien consiguió los fondos federales para la reconstrucción, bajo su mandato como comisionada residente.

“Tiene todo el conocimiento y el trasfondo de esos fondos, de para qué se usan, de cuándo se vencen, de para qué se pueden utilizar. Ella debería estar en la posición de poder poner, finalmente, esos fondos a utilizarse de manera activa”, sentenció Torres Colberg.

Sin embargo, esta oportunidad de manejar los dineros conseguidos también representa un reto a la gobernadora electa ante la amenaza del gobierno entrante de Donald Trump de utilizar los fondos que no se han invertido para la reconstrucción tras el azote del huracán María (2017) en otros fines, como es la construcción del muro entre Estados Unidos y México, explicó el sociólogo experto en asuntos económicos, el profesor Emilio Pantojas.

Para evitar que se eliminen los fondos o que la administración asigne nuevas partidas para la Isla, Pantojas recomendó acabar con la corrupción. Sentenció que este tema es “el gran reto ante la administración Trump”, quien ha sido consistente en señalar esta falla contra los políticos locales.

Emilio Pantojas, profesor

“La estrategia económica del PNP está predicada en el gasto de fondos federales como estímulo a la economía, aparte de la turistificación salvaje sin restricciones y la especulación inmobiliaria… Tienen que acabar la corrupción y utilizar debidamente los fondos federales antes que Trump se los quite. Establecer estrategia de desarrollo que maximice recursos sin permitir un capitalismo salvaje”, especificó el catedrático universitario.

Para hacer que la economía crezca, Pantojas también recomenzó una reforma contributiva, “no sólo que alivie la clase media, sino que racionalice los impuestos”.

Dijo que Puerto Rico tiene como ventaja el que se tiene infraestructura necesaria para mover la economía, como puertos y accesos internacionales, aunque necesiten ser reconstruidos.

Urgió, además, a prestar importancia a “mejorar el servicio eléctrico y ponerlo a un precio razonable”. Dijo que se deben definir planes energéticos de corto, mediano y largo plazo en que se mueva el servicio a energía renovable y se reforme el sistema regulatorio.

“Eso del zar es una curita, una burocracia más. Esa no puede ser la respuesta”, estipuló Pantojas, al hacer referencia a los planes de Gonzalez Colón de iniciar a resolver el problema sacando a LUMA Energy.

Para el profesor, la administración de González Colón tendrá éxito en la medida en que “encamine a una administración sabia y pulcra, y que se aparte de la corrupción”.

El abogado estadista, Luis Gierbolini, por su parte, también planteó que “los retos gubernamentales que tiene la gobernadora electa es el asunto de la energía eléctrica. Todo el mundo espera que eso mejore rápidamente y la mayoría de la gente espera que saque a LUMA, que cambie a LUMA por otro operador. Ella tiene un plan con relación a eso, lo dijo desde la campaña y lo ha dicho consistentemente desde que ganó”.

Reformar el sistema de permisos para hacer negocio en la Isla también lo ve como necesario para que se mueva el desarrollo económico que se espera.

Luis Gierbolini

La ventaja que Gierbolini le atribuyó a la administración entrante es que “ganó cómodamente. Tiene un mandato, tiene Cámara y Senado, ella es republicana, ganaron los republicanos en Estados Unidos. Ella demuestra liderato todo el tiempo, ella es trabajadora, se enfoca. Yo diría que esos son ventajas que ella tiene”.

La administración Trump, por su parte, podría representar grandes retos para la administración de Gonzalez Colón, a juicio del abogado. Es que dijo que este “no ha sido tan empático con Puerto Rico. Pero, el comportamiento pasado de Trump no es un predictor de un comportamiento futuro. Él es cambiante todo el tiempo”.

De paso, estableció que la próxima administración tendrá éxito en la medida en que se concentre en “proyectos específicos, grandes e importantes”.

“No podemos decir ‘tenemos 10,000 proyectos’ que después no salen y la gente no los ve. Tienen que ser proyectos grandes e importante que le hagan una diferencia, que la gente vea que hay cosas nuevas que se están haciendo”.

Más allá de sacar a LUMA, habló, por ejemplo, de resolver el estado en que quedaron las escuelas afectadas por los terremotos en el área sur o transformar el sistema educativo.

“Si ella hace eso, la gente va a estar contenta”, puntualizó Gierbolini.

Por su parte, el profesor de política de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, Juan Marcano, estableció que “el reto más grande es cómo ella va a enfrentar a una administración Trump que, precisamente, viene con intenciones de transformar o trastocar algunos de los llamados beneficios que Puerto Rico recibe, como el Medicare, Medicaid, incluso del Seguro Social. Eso es parte de un supuesto plan de la administración Trump”.

También incluyó como un reto las políticas ambientales que se establecerán. Señaló que el tema levanta muchas pasiones en el pueblo, sobre todo en la actualidad que existen amenazas de desarrollo de terrenos costeros, como en Cabo Rojo.

“La más grande ventaja es en lo que respecta a las cámaras, al poder legislativo. Va a tener respaldo de su gente. Ella seguro que tiene eso amarrado para favorecer cualquier cosa que ella entienda son sus prioridades en la política pública”.

Mientras, la mayor desventaja que señaló Marcano fue que “tienes un gran poder y una gran oposición”.

“El gobernador saliente, (Pedro Pierluisi), no levantaba las pasiones que levanta Jenniffer González, ni tampoco estaba en la extrema derecha que está Jenniffer González. Así que ahí vamos a ver otros retos de ella a medida que vaya avanzando el cuatrienio con la oposición que ya está ahí, ya hay un sector del País puesto a hacerle frente a diferentes procesos o a diferentes situaciones”, estipuló.

Parte de los temas que se señalaron como que pueden levantar pasiones está la designación de tres jueces del Tribunal Supremo a los que tendrá derecho.

Torres Colberg señaló que las alianzas que realizó el PNP con sectores conservadores y religiosos durante la contienda electoral podría levantar bandera en el pueblo sobre aspectos tan trascendentales como los son estos nombramientos.