Jenniffer González Colón implementará métricas para evaluar el cumplimiento de sus promesas de campaña con el pueblo.

Es que hacer valer estos compromisos es el reto más grande que, según dijo la gobernadora electa, enfrentará en los próximos cuatro años en los que administrará al país. Su mayor ventaja para lograrlo es su experiencia.

Así lo señaló la presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), al conversar con Primera Hora sobre la misión electoral que recibió el pasado 5 de noviembre.

La meta principal de González Colón es proyectar su gobierno “como uno de agilidad, como uno de servicio a la gente, como uno de servicio común y de empatía”.

“Va a haber un gobierno sensible, con sentido común, y que va a empujar el desarrollo económico de la Isla”, agregó.

Los mayores desafíos a los que haría frente para logar su cometido serían, por ejemplo, que la administración de los Estados Unidos estaría liderada por Donald Trump o que el comisionado residente es del opositor Partido Popular Democrático, con Pabló José Hernandez Rivera.

Sobre Trump y las amenazas de que pueda trasferir los fondos de reconstrucción que no se hayan utilizados para otros fines, González Colón aseguró “al pueblo de Puerto Rico que pueden estar tranquilos, que van a tener una gobernadora que defenderá los intereses de Puerto Rico, que lo he demostrado cada vez que he estado en mis cargos y que yo voy a echar a Puerto Rico para a’lante”.

Mientras, sobre Hernández Rivera llegó a decir que, al final de cuentas, “el pueblo va a ver quiénes están dispuestos a trabajar y quiénes no”.

En un principio englobó sus retos en lograr cumplir sus compromisos de campaña. Pero, cuando se le pidió que fuese específica, distribuyó los temas de la siguiente manera: “el reto energético de resolver el problema de los apagones en Puerto Rico; el reto de los permisos, verdad, para mover la situación económica; el reto en educación; el reto en salud; reto en seguridad, y el costo de la vida de la gente”.

Para estos temas, algunos planes específicos que ha promovido González Colón está el nombrar un zar de la energía para que identifique las deficiencias de LUMA Energy y llevar un caso para suspender el contrato de la Alianza Público Privada que tienen para administrar la transmisión y distribución de energía, así como la construcción de nuevas plantas generatrices.

En torno a los permisos, la gobernadora electa ha prometido un sistema ágil, que en esencia busca eliminar la burocracia y lograr que estos permisos para establecer negocios en la Isla se concedan en dos días, así como que al solicitante se le imponga un cargo único.

Cabe destacar que la gobernadora electa fijó el tema de la reconstrucción como “lo más urgente” para atender en su administración. Pero, no incluyó este tema en el listado de retos.

Por otro lado, González Colón planteó que las ventajas con las que cuenta para cumplirle al pueblo son “la experiencia de ocho años en la capital federal, trabajando cosas con el Congreso, con la Casa Blanca, con el sector privado; 14 años en la Legislatura de Puerto Rico, aprobando proyectos de ley y haciendo presupuesto, y el sentido común que me da estar en la calle y haber visitado a la gente en lo largo de estos cuatro años en las casas, recibiendo ese insumo directo”.

“Mis mayores atributos es que yo escucho, el que estoy en la calle y el que mantengo los pies sobre la tierra”, añadió.

De inmediato, González Colón no detalló cuáles son las métricas que establecerá para evaluar el cumplimiento de las promesas que le hizo al pueblo y que llevaron al elector a darle su confianza en los pasados comicios.

Reiteró, sin embargo, que “yo voy a ser gobernadora de los todos puertorriqueños, para los que votaron y no votaron por mí”.

Dijo que será ejemplo en estos próximo cuatro años.

“Es mi responsabilidad como gobernadora y es mi responsabilidad como joven que quiere hacer un cambio”, también destacó.

De inmediato, se le preguntó sobre los reiterados comentarios que se han realizado en torno que su postura de impulsar un cambio no estuvo a la par con la selección de los presidentes legislativos que estuvieron en el poder durante el cuatrienio del 2017 al 2020, con Thomas Rivera Schatz en el Senado y Carlos “Johnny” Méndez, en la Cámara de Representantes.

Justificó la acción, al establecer que el 90% del liderato seleccionado ocupa el cargo por primera vez. Se trata de los vicepresidentes y portavoces legislativos.

En cuanto a Rivera Schatz y Méndez, explicó que la razón por la que fueron seleccionados presidentes fue que “yo tengo que tener una legislatura que empiece corriente. Hay muchas cosas que atender y yo no iba a tener el gateo y el que empezaran a conocer cómo es el trato legislativo. Yo necesito dos personas experimentadas que puedan ejecutar la política pública que nosotros vamos a enviar, que vamos a trabajar con eficiencia. Y por eso, tanto Thomas Rivera Schatz como Johnny Méndez, les pedí que aspiraran a esos puestos legislativo, y así lo hicieron, y así quedaron refrendados”.

Mientras, González Colón ha prometido un gabinete de gobierno diverso, en el que no se discriminaría a nadie por permanecer a un partido de la oposición.

Para escoger a los que dirigirán las agencias, adelantó que entrevistará a algunos jefes de agencia de la actualidad. Mencionó, a modo de ejemplo, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa; el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres; el administrador de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá Batiz; la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez, así como la administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Carmen Bonet Vázquez.

Aceptó que le hará un ofrecimiento a la doctora María Conte permanezca al mando del Instituto de Ciencias Forenses y que evaluará a los miembros del comité de plataforma. Pero, el reclutamiento principal lo dirige desde la página cibernética del PNP, donde las personas pueden suministrar sus resumé.

“Yo no he designado ni he identificado a ninguna persona para ningún cargo. Ahora, voy a comenzar con ese proceso. Va a salir un perfil de lo que yo necesito en cada agencia”, sentenció.

Al cabo de cumplir los primeros cuatro años de su mandato, “quiero que me midan con las métricas que voy a imponer de que atendí los problemas que propuse y que cumplí con mi agenda de gobierno, que lo que prometí lo cumplí y que fui accesible al pueblo”, dijo González Colón.

Asimismo, adelantó que pudiese buscar un segundo término para el 2028.

“Acabo de ser electa. Todavía no he celebrado. He estado trabajando. (Pero), claro que entiendo que puedo tener capacidad de aspirar. Pero, en este momento voy a ejecutar el mandato que recibí”, concluyó.