La gobernadora electa, Jenniffer González Colón, viajará esta próxima semana a la capital federal, donde participará de la sesión congresional y se reunirá entre martes o miércoles con el recién electo comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, reveló a Primera Hora.

El encuentro representará la primera reunión formal de cara a la transición que realizará entre su oficina legislativa y la que formará desde el próximo año Hernández Rivera en Washington, DC.

“Hablaremos del resto de los 90% de los temas que son importantes para Puerto Rico”, indicó, al establecer que el restante 10% se trata del tema de la estadidad.

Explicó la razón de la urgencia de esta reunión es que “yo creo que es importante. Primero, él debe estar tomando los cursos preparatorios para jurar como congresista, que se van a dar precisamente esta semana en la capital federal, y él va a empezar a componer su oficina. En el caso mío, yo también tengo sesión. Hay muchos elementos todavía en el tintero en términos legislativos y yo creo que es importante establecer una agenda de trabajo con tiempo. Yo no voy a dejar para enero una reunión oficial. Yo creo que es importante, de la misma manera que lo estoy haciendo con todos los componentes, que él conozca cuáles son mis prioridades legislativas y yo conocerlas de él, y de esta manera en las que estemos en la misma página, vamos a trabajar. Por mi parte, yo voy a respaldar todas estas iniciativas que promuevan el desarrollo económico, y yo tengo una agenda ya hecha de desarrollo económico en términos congresionales. Así que yo necesito saber dónde está él en esos temas”.

González Colón insistió en que Hernández Rivera tiene “un mandato electoral como funcionario electo” en promover la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos, ya que esta fórmula obtuvo el 57% de los votos en las pasadas elecciones.

Pero, se le recordó a la gobernadora electa que su sustituto ya ha expuesto que ese tema no estará en su agenda congresional.

“Yo creo que debemos dejar ese tema a un lado y enfocarnos en las verdaderas prioridades del país, que son su desarrollo económico, la paridad de los programas federales y la reconstrucción de la red (eléctrica)”, precisó el nieto del exgobernador Rafael Hernández Colón en una conferencia de prensa que realizó el pasado miércoles.

Ante esta postura, la gobernadora electa insistió que “esa es la ley, es la política pública del gobierno de Puerto Rico, es el mandato electoral. La realidad es que cuando uno es funcionario electo, uno no decide qué hace y qué no hace. De la misma manera que el pueblo lo escogió a él, y yo respeto su mandato de ser comisionado residente, él tiene que respetar que es un mandato de estadidad y es la política pública del gobierno por ley. Así que esta gobernadora va a cumplir con esa función y el que no esté de acuerdo nosotros vamos a hacer el trabajo. No puede ser que tu escojas lo que te conviene y no lo que no te conviene”.